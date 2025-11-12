2025年秋冬の一大トレンドカラーとなっている「ブラウン」。今シーズンは「ブルー」と合わせる配色が人気です。※画像出典：WEAR

写真拡大 (全5枚)

「ブラウン×ブルー」のトレンド配色で、知的さと今っぽさを両立！

「ブラウン」は、2025年秋冬シーズンの一大トレンドカラーです。これまで秋冬は、アウターやボトムスにブラックを選びがちでしたが、今年はブラウンを選ぶ人が増えているそう。

そのブラウンにブルーを組み合わせるのも人気で、秋冬らしいシックさや今っぽさもありながら、知的な印象に仕上がる配色なので、大人世代にもおすすめです。

コーデ1. 淡いブルーのニットでフェミニンに


写真の着こなしは、ユニクロのニットにブラウンのスラックスを合わせたコーディネートです。パステルトーンの淡いブルーは、ロイヤルブルーのような鮮やかな色合いに比べてやわらかな印象なので、普段ブルーをあまり着ない方にもおすすめです。

また、スウェード調素材のバッグとスニーカーもブラウンを選び、小物までカラーを統一することで、よりスタイリッシュに仕上がっています。

コーデ2. 分量多めのブラウンがラメ入りブルーを引き立てる


写真はツイードジャケット、ワイドパンツ、トートバッグと、面積が大きい人目につくアイテムをブラウンでそろえたコーディネート。ブラウンの面積を多くすることで、ラメ入りのサックスブルーのリブニットがより映えて見えます。

ジャケットは、オーバーサイズ過ぎず程よくフィットするサイズのものを選ぶと、仕事にも着ていけるきちんと感が加わり、ブラウンの持つほっこりした雰囲気も抑えられます。

コーデ3. 手持ちアイテムで再現！ デニム＆ブラウンニット


写真は、ブルーデニムにブラウンのニットを合わせたコーディネート。ブルーデニムを持っている人は多いので、上半身にブラウンのアイテムを合わせるだけで、簡単にこのコーディネートを再現できますね。

このようなカジュアルな着こなしのときには、顔まわりの小物使いも重要です。華奢なネックレスやフレームのはっきりした眼鏡使いで、シンプルな着こなしもぐっとあか抜け。また、ニットと同じブラウンのローファーには程よい重厚感があり、全体を引き締めています。

コーデ4. スウェットパンツもブラウンで今年らしく


写真はメンズライクなオーバーサイズシャツに、ブラウンが今っぽいユニクロのスウェットパンツを合わせて、白スニーカーで抜け感を出したコーディネートです。

裾が絞られていない太めのスウェットパンツ＆ボリュームスニーカーの組み合わせは、まさに今年らしいバランスで、海外スナップなどでも多く見かけます。

シャツのボタンを上から2つだけ留めて、あとはそのまま開けておく着方も新鮮。腰の位置がちらっと見えることで、ウエスト位置を高く脚も長く見せてくれます。

ぜひ参考にしてみてくださいね！
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)