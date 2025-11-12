ナ・リーグ最優秀監督賞の結果に米メディアから疑問

ドジャースを今世紀初のワールドシリーズ連覇に導いた名将が受けた評価が、米メディアの間で波紋を呼んでいる。全米野球記者協会（BBWAA）は11日（日本時間12日）、ブルワーズのパット・マーフィー監督がナ・リーグの最優秀監督賞を受賞したと発表。内訳も公開され、デーブ・ロバーツ監督には1〜3位票が1つも投じられなかった。

アイオワ州の地元メディア「The Gazette」のジェフ・ジョンソン氏は自身のX（旧ツイッター）で「デーブ・ロバーツは正当な評価を受けていない。何故だ？」と投稿。「オレンジ・カウンティ・レジスター」のドジャース番を務めるビル・プランケット記者も「デーブ・ロバーツ監督は得票数はゼロだった。得票を得た上位3人は（パット・）マーフィー、テリー・フランコーナとロブ・トンプソン。プレーオフでドジャースに敗れたナ・リーグのチームを指揮していた監督たちだ」と反応した。

ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」のマシュー・モレノ記者はXで、ロバーツ監督がこれまで監督賞で受けてきた評価を紹介。2025年は得票ゼロで選外、2024年は7位、2024年は5位とシーズンを重ねるごとに順位が下がっており、直近2年の評価はワールドシリーズを制覇したとは思えない結果になっている。

最終候補3人を選ぶ投票はポストシーズンが始まる前に行われており、レギュラーシーズンを見ての判断で記者は投票を行う。ポストシーズンで快進撃を見せた結果も選考材料にすることができていたら、結果は違っていたかもしれない。（Full-Count編集部）