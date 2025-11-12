「いちご新聞」×「ローリーズファーム」がコラボ！ 普段使いしやすい雑貨やニットなど全10型発売へ
「ローリーズファーム」は、11月14日（金）12時00分〜11月21日（金）23時59分の期間、サンリオの機関紙「月間いちご新聞」とコラボレーションしたアイテムを、公式WEBストア「and ST」で先行予約販売する。
【写真】エコバッグや巾着ポーチも！ レトロ感がかわいいコラボアイテム一覧
■ホリデーシーズンにぴったり
今回発売されるのは、⾧年ファンに愛され続けてきた「月間いちご新聞」の魅力を、「ローリーズファーム」らしい“カワイイ”エッセンスを加えた、普段使いしやすく気分が上がるアイテム全10型。
ラインナップには、ちょうど良いサイズ感が特徴のぬいぐるみキーホルダー「トイキーホルダー」をはじめ、「いちご新聞」のアートをデザインした「リップキャップキーチャーム」や「エコBAG」など、集めたくなるような雑貨が展開される。
また、おしゃれでキュートなアパレル商品も用意。フロントにシンプルなハローキティをジャガード編みで表現した温かみのあるニット「BIGプルオーバー」や、ハローキティのシルエットを大胆にバックプリントした「スウェットクルー」が登場する。
なお、本コラボ商品は、11月20日（木）よりルミネ7店舗で先行発売、11月28日（金）より一部店舗を除く全国の店舗で通常販売を開始。さらに、コラボアイテムを購入した人には、「and ST」会員＆実店舗限定でノベルティのショッパーがプレゼントされる。
【写真】エコバッグや巾着ポーチも！ レトロ感がかわいいコラボアイテム一覧
■ホリデーシーズンにぴったり
今回発売されるのは、⾧年ファンに愛され続けてきた「月間いちご新聞」の魅力を、「ローリーズファーム」らしい“カワイイ”エッセンスを加えた、普段使いしやすく気分が上がるアイテム全10型。
また、おしゃれでキュートなアパレル商品も用意。フロントにシンプルなハローキティをジャガード編みで表現した温かみのあるニット「BIGプルオーバー」や、ハローキティのシルエットを大胆にバックプリントした「スウェットクルー」が登場する。
なお、本コラボ商品は、11月20日（木）よりルミネ7店舗で先行発売、11月28日（金）より一部店舗を除く全国の店舗で通常販売を開始。さらに、コラボアイテムを購入した人には、「and ST」会員＆実店舗限定でノベルティのショッパーがプレゼントされる。