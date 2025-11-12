¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×Éã¤ÏÀïÂâÇÐÍ¥¡ªà¿§¹áÉº¤¦½÷á¤ËÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡¢21ºÐ¶â»Ò¤Î¤¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¾º(51)=Ä¹ºê»Ô½Ð¿È=¤Î¼¡½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¶â»Ò¤Î¤¢(21)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡12·î14ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖÀ²¤ì´Ö¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê²Ö¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëà¥¤¥á¥Á¥§¥óá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Âç¿Í¤Î¿§¹á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤ë¡Á!¡×¡ÖÃå¡¹¤È¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª»Å»ö¤ä¤ì¤Æ¤ë¤Í¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤Î¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤£¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ²¤ì´Ö¡×¤Ï1·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖJJ¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡õJJÊÔ½¸Éô¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖJ-GIRL¡×4Ì¾¤Î¼õ¾ÞÆÃÅµ¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£¶â»Ò¤Ï¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇJJÊÔ½¸Éô¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¡¦¾º¤Ï¡¢ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡ÖÉ´½ÃÀïÂâ¥¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2001Ç¯)¤Î¥¬¥ª¥ì¥Ã¥ÉÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£