¡ÖÎÌ»º¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«?¡×àÀ¸À®AI¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈáÁ´ÊÆ¥Á¥ã¡¼¥ÈÀÊ´¬¤ËSNS»¿ÈÝ¡Ö²Î¼ê¤âAI¤Î»þÂå... Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë»þÂå¤«¤â¡×
À¸À®AI¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âµÓ¸÷
¡¡À¸À®AI¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿²»³Ú¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼¡¡¹¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤òÆø¤ï¤»¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»í¿Í¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥Æ¥ê¥·¥ã¡¦¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬¼«ºî¤Î»í¤òAI¥Ä¡¼¥ë¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏàÀ¸À®AI¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Èá¡Ö¥¶¥Ë¥¢¡¦¥â¥Í¡×¡£¥¶¥Ë¥¢¤¬²Î¤¦³Ú¶Ê¤Ï¸½ºß¡¢Á´ÊÆ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬Ãæ¤À¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥²¥¤¥ë¡¦¥¥ó¥°¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖAI¤Ï²»³Ú¶È³¦¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð@xania_monet¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£6¥«·îÁ°¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢º£¤äÊ£¿ô¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«?ÌÀÆü¡¢Èà½÷¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿½÷À¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¶¥Ë¥¢¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ê¥·¥ã¤òÈÖÁÈ¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¤Ë¤Ï¡Ö@cbsmornings¤ÇAIÀ¸À®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È@xania_monet¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥Æ¥ê¥·¥ã¡¦¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤·¡¢Èà½÷¤¬½ñ¤¯²Î»ì¤Ï¿´¤Î±üÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î²»³Ú¤Î¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï²Î»ì¤ò½ñ¤±¤ë¤¬²Î¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¸øÊ¿¤Ê¤Î¤«¡©Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡©Èà½÷¤ÎÁÏºî¥×¥í¥»¥¹¤Ï¶½Ì£¿¼¤¯¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢ÎÌ»º¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«?¡×¡Ö²Î¼ê¤âAI¤Î»þÂå¤¬¤¤¿/¤¯¤ë¡£ ÀµÄ¾¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇ¿Í¼ª¤Ë¤âÉÔµ¤Ì£¤ÎÃ«¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤¤¤ëÄ¾¤·²á¤®¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î´¶¤¸¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê°ãÏÂ´¶½Ð¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²»³ÚÀ©ºî¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë»þÂå¤«¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¶¥Ë¥¢¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥»¡¼¥ë¥¹¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¡×¤Ç¤ÏAI¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿Breaking Rust¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÖWalk My Walk¡×¤¬1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£