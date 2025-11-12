ÂçÎÓÁÇ»Ò¤Èà¸ß³Ñá14Ç¯Á°¤ËÌµ´ü¸Â³èÆ°Ää»ß¡Ä32ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà¹â¿ÈÄ¹2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¶Ã¤¡Ö¤Ê¤ó¤«¼Ì¿¿¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤À¤í¤Ê¤¢¡×
¡ÖÀ¨¤¤¤´Ìµº»ÂÁ♡¤Ç¸µ182¥»¥ó¥ÁÃç´Ö¡ª¾Ð¡×
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÎÓÁÇ»Ò(58)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÊÂ¤ó¤Àà¹â¿ÈÄ¹2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·§°æ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¡¢À¨¤¤¤´Ìµº»ÂÁ♡¤Ç¸µ182¥»¥ó¥ÁÃç´Ö¡ª¾Ð¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÌµ´ü¸Â³èÆ°Ää»ß¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBerryz¹©Ë¼¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë·§°æÍ§ÍýÆà¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¡ÖÈÖÁÈ¶¦±é¤·¤¿º¢¤«¤é¡¢»ä¤Ï¿ÈÄ¹¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢184¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ç¤«¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¤¡×¡Ö182cm¥¯¥é¥¹¤Î½÷À¤Ï1Ëü¿Í¤Ë1¿Í¥ì¥Ù¥ë¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£ÂçÎÓ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡¢·§°æ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤È¤âÆüËÜ¤Ë¿ô¿Í¤¯¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¤ï¤á¤Æ¥ì¥¢¤ÊÂ¸ºß¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¼Ì¿¿¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡Á¡£Æ´¤ì¤À¤è¡£¤½¤Î¿ÈÄ¹¡£À¤³¦¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤À¤í¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£