フリーアナウンサーの垣花正が１２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。歌手・和田アキ子のＴＢＳ系情報バラエティー番組「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）終了発表後の様子を明かす一幕があった。

和田は今月２日の「おまかせ！」生放送で１９８５年スタートの同番組が来年３月で４０年の歴史に終止符を打つことを発表。この日の番組では、ＴＢＳが「おまかせ！」の後継番組のＭＣを誰にするかで苦慮しているというニュースを紹介した。

ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）で和田と共演中の垣花は「発表する前の週まですごく眠れないとおっしゃってて…。僕は（番組終了を）全く知らなかったんですよ。だから、（和田は）自分の中だけでずっと誰にも言えず溜めていたものを逆に発表した先週の土曜日、めちゃくちゃスッキリされていて」と、まず口に。

その上で「ラジオで（リスナーから）『おまかせ！、最後ということを知って寂しいですって来てますけど？』って聞いたら『もう全然、触れてええよ。私もスッキリしてるからって』っていう感じだったので。もう区切りをつけてらっしゃるんだと思いますけどね」と和田の表情を明かしていた。