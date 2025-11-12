Ｊ１の神戸は１２日、神戸市内のグラウンドで１時間練習を公開した。１６日の天皇杯準決勝・広島戦（パナスタ）に向けて、吉田孝行監督は「安定して強さを発揮するチーム。相当覚悟を持ってやらないと勝てるチームではない」と気合を入れた。

史上２チーム目の３連覇を目指したシーズンだったが、Ｇ大阪戦で引き分けてリーグ戦優勝の可能性が消滅した。２日間のオフを挟み、この日再始動。ミーティングでは、指揮官が「現状を見て、なにを目指すか。現実的に考えると天皇杯をまず獲ることと、順位でいうと３位以上を目指す。あとＡＣＬもあるので」とタイトルへつながる試合を見据え、まずは天皇杯連覇に狙いを定めた。「みんなで勝ってきている。章太（新井）のＰＫ戦での勝利も大きかったと思うし、彼も分も、ここまで貢献してくれた選手たちのためにもやらないといけない」と、あと２勝を是が非でもつかむつもりだ。

この日はＦＷ大迫勇也、ＤＦマテウストゥーレル、ＭＦ日高光揮が別メニューで調整。大迫、トゥーレルに関しては９日の試合も出ており「問題ないのかなとは思ってますけど、状況を見ながら」と万全の状態で試合に臨むためだとした。３連覇を逃したことについて、気持ちの切り替えとしては「あの試合だけで失ったわけではない。今までの積み重ねだと思う」ときっぱり。逆に言えばどのチームと対戦しても、どの選手が出ても自分たちの戦い方がぶれないことが神戸の強み。全員で積み重ねてきたものを、もう一度タイトルという形にする。