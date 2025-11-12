尾上松也、歌舞伎界の“暗黙の了解”明かす 「楽屋に行く時は…」
歌舞伎俳優の尾上松也が12日、都内で行われた「SUITS OF THE YEAR 2025（スーツ・オブ・ザ・イヤー 2025）」の授賞式に出席。歌舞伎界の“暗黙の了解”を明かした。
【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也
松也は芸術やエンターテインメントで世の中に感動を与えた人をフォーカスした「アート＆カルチャー部門」で賞を受け、3ピースの黒いスーツ姿で授賞式に臨んだ。
普段は着物を着ている印象のある歌舞伎役者だが、松也は「公演の初日と千秋楽はスーツで楽屋入りというのがルール“暗黙の了解”になっている」と明かした。「意外と着ないことは全くないし、自分がこうした賞を受賞できたのは光栄なことです」と話した。
受賞者には松也のほか、スポーツ部門で競泳の池江璃花子、ビジネス部門で東宝社長の松岡宏泰氏、イノベーション部門で獺祭社長の桜井一宏氏が選ばれた。
