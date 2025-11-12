アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は12日、今年2度目の日本大会となる16日開催予定「ONE173」（有明アリーナ）の直前記者会見を実施。ONE初参戦となる元K―1スーパーライト級王者の安保瑠輝也（MFL team CLUB es）が意気込みを語った。

「この階級で誰が1番なのか、この試合で証明しようと思います」

会見には金髪のマッシュルームカットような髪型で登場し、ファンを驚かせた。

ONEデビュー戦では初代K―1スーパー・ウエルター級王者のマラット・グレゴリアン（アルメニア）と激突する。「驚くぐらい落ち着いています」と現在の心境を明かした上で、「この試合がキックボクシングの集大成だと思っている。この階級で誰が1番なのか、この試合で証明しようと思ってます」と意気込んだ。

そしてキックボクシングの試合は23年9月の「RIZIN.44」で宇佐美正パトリックと対戦して以来、2年以上ぶりとなる。「久々のキックボクシングマッチで蹴れる喜びも感じているという。「元々蹴りが得意だったんですけど、苦手だったボクシングについても凄く向上しているので、やっとそれが表現できるのがうれしくてしょうがないです」と説明した。

会見後のフェースオフでは、危険な距離でグレゴリアンと何か言い合う場面もあった。会見後の囲み取材では、フェースオフでの言い合いについて明かした。

「前回焼肉食べて計量オーバーしていたので、焼肉食べに来たか？と聞きました。でも“日本語だから伝わらないわ…”と思ったんですけど、しつこく3回ぐらい聞いたら向こうも何か言ってたんですけど、何を言ってたわからなかったです」と言及した。

安保がONEと契約した理由は、現フェザー級キックボクシング暫定王者の野杁正明へのリベンジである。その目標に向けてもこの一戦は負けられない試合となる。「何か勝つために取り入れたことはない。グレゴリアンに思うことは、“地獄を見せる”とか言ってますけど、僕から言わせてもらうとタイトルマッチのチャンスを2回もらって、モノに出来てない時点で正直に眼中にない」と、見据えるは野杁へのリベンジのみだと宣言した。

そして髪型について聞かれると「1年ぶりに染めたんですよ。去年の大みそかに試合して以来、旅人とかしていた。その時に日本人の良さを見せるために黒髪にしてたんですよ。気合いをいれるために染めようと思いました。前髪かかると邪魔なので、攻撃が見えるように」と答えた。