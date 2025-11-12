はしメロが、12月3日に発売するEP『百面相』に収録される楽曲「moi - self cover」のMVを公開した。

◆はしメロ 動画

「moi - self cover」は、バンダイナムコエンターテインメントが贈るダンスミュージックをテーマにした音楽原作キャラクタープロジェクト、「電音部」にはしメロが作詞作曲、80KIDZが編曲、黒鉄たまが歌唱を担当した楽曲を、はしメロ自身がセルフカバーした1曲。タイトルにある「moi」は、フィンランド語の“こんにちば”という意味と日本語の“もういい”のダブルミーニングとなっており、軽快なエレクトロサウンドに少し都会っぽさのあるメロディ、スムースな聴き心地が癖になる1曲に仕上がっているという。さらに、サビでの「もうええて」のリフレインが耳に残る、はしメロ流の「都会にいる気持ちになれる楽曲」にパッケージされているとのこと。

「moi - self cover」を収録したCD『百面相』の発売は12月3日となり、通常盤と期間生産限定盤でのリリースとなる。今後も収録内容、特典情報等も続々と公開されるので、楽しみにお待ちいただきたい。

◆ ◆ ◆

◾️はしメロ コメント

電音部さんに提供させていただいた楽曲のセルフカバーです。「moi」は、フィンランド語の”こんにちば”という意味と”もういい”という意味で付けました。少し都会っぽさのあるメロディラインや言葉遊びにこだわりがあり、「ストローで吹いた退屈、水面」という情景描写や、「螺旋階段状の感情指数」といった繊細な表現を、最終的に“キモすぎる”で片付けてしまうみたいなギャップも気に入っています。「もうええて」というフレーズが1番のポイントです。都会的な気持ちを味わえると思います。ラップは聴き心地を大切に、でもちゃんと意味があるので歌詞もぜひ聴いてほしいです。

◆ ◆ ◆

◾️「moi - self cover」

配信：https://hashimero.lnk.to/moi_selfcover

作詞作曲：はしメロ 編曲：80KIDZ

◾️EP『百面相』

2025年12月3日（水）発売

予約：https://hashimero.lnk.to/Hyakumensou_CD ・仕様詳細 / 形態数：2形態

・通常盤：CD / VVCL-2829 / ￥2,200（税込） ・期間生産限定盤：CD＋BD / VVCL-2830~2831 / ￥3,300（税込）

ミニポスター封入・デジパック仕様 ▼CD収録内容

01.百面相

※TVアニメ「顔に出さない柏田さんと顔に出る太田くん」オープニングテーマ

02.メルカリで愛が買える時代になったら

03.moi - self cover

04.da di do

05.百面相 -TV version-

※期間生産限定盤のみ収録 BD収録内容 ※期間生産限定盤のみ

TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジットオープニング映像