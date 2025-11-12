¤ì¤ó¡¢TAKU INOUE¤ò·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡ÖLast Parade¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®·èÄê
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡È¤ì¤ó¡É¤¬11·î14Æü¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLast Parade¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼Âè3ÃÆÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖLast Parade¡×¤Ï¡¢Eve¤äano¤Ê¤É¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Û¤«¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈMindight Grand Orchestra¡É¡¢¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤â³èÆ°¤¹¤ë¡ÈTAKU INOUE¡È¤ò·Þ¤¨¤Æ¶¦Æ±À©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£º£¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ë°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢TAKU INOUE¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹½À¤é¤«¤¯ÉâÍ·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¤ì¤ó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬Èþ¤·¤¯ÍÏ¤±¹ç¤¦°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤ì¤ó¤Ï12·î¤Ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ç¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Major 3rd Single¡ÖLast Parade¡×
¢¨¤ì¤ó & TAKU INOUE
2025Ç¯11·î14Æü(¶â)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://tf.lnk.to/LastParade
¡¡
¢£¡ã¤ì¤ó X¡Çmas Acoustic LIVE 2025¡ä
12·î19Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ
open18:00 / start19:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥µ¥ó¥¿Close»ØÄêÀÊ¡§¡ï9,000(ÆÃÅµÉÕ/Á°Êý³ÎÌóÀÊ)
°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡§\6,000
¢¨¥µ¥ó¥¿Close»ØÄêÀÊ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¤ÎÁ°Êý³ÎÌóÀÊ
¢¨¥µ¥ó¥¿Close»ØÄêÀÊ¤ÏÀè¹Ô´ü´ÖÆâ¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×
¾ÜºÙ¡§https://lit.link/renlive2025Xmas
¡¡
¢£¡ã렌(¤ì¤ó) ONEMAN LIVE 2025 -Molt- in Seoul¡ä
예매처¡§NOL 티켓 (해외: Interpark Global)
https://tickets.interpark.com/goods/25015529?app_tapbar_state=hide
¡¦공연 일시 2025년 12월 5일 금요일 19시
¡¦공연장소 신한카드 SOL 페이 스퀘어 라이브홀
¡¦티켓 가격 VIP 티켓 143,000원 일반 티켓 110,000원
¡¡
