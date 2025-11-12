¤â¤â¥¯¥í¡¢±ÇÁüºîÉÊ¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024¡Ù4¤Ä¤Î¥é¥¤¥Ö±é½Ð¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥é¡¼½ç¼¡¸ø³«
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024-HOLY 4D NIGHT-¡Ù¤è¤ê¡¢4¤Ä¤Î±é½Ð¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Î¤¦¤Á¡Ú¸÷¡Û¥Ñ¡¼¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢4¤Ä¤¢¤ë±é½Ð¤Î¤¦¤Á¡Ú¸÷¡Û¥Ñ¡¼¥È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤â¥¯¥í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢À©¸æ¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊýÁ´ÂÎ¤Ë¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿LED¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢4¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Â¾3¤Ä¤Î±é½Ð¡Ú¾Ð´é¡Û¡Ú¹á¤ê¡Û¡ÚÀã¡Û¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ±ÇÁü¾¦ÉÊ¤ò³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024-HOLY 4D NIGHT-¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛÁ÷BOX¡×¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±þ±çÅ¹ÆÃÅµ¡Ö¹á¤êÉÕ¤¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¤¬¸ø³«¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024-HOLY 4D NIGHT-¡ä¤Ï¡¢2024Ç¯12·î21Æü¡¢22Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤â¥¯¥íÄêÈÖ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤äÅß¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Åö»þ¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ä¿ôÇ¯¿¶¤ê¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë½é´ü¶Ê¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö4D¡×¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»ë³Ð¡¦Ä°³Ð¡¦¿¨³Ð¡¦ÓÌ³Ð¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ¡¹¤Ê±é½Ð¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¡ÈÂÎ´¶·¿¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Åß¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¡£
12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray & DVD¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î2Æü´Ö¤ÎÎ¾¸ø±é¤¬¼ýÏ¿¡£ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤«¤éÅöÆü¤ÎËÜÈÖÁ°¸å¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò±Ç¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹á¤ê¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±þ±çÅ¹ÆÃÅµ¡Ö¹á¤êÉÕ¤¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¤â¤â¥¯¥í¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024-HOLY 4D NIGHT-¡ÙLIVE Blu-ray & DVD
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://mcz.lnk.to/MC24
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2024/
¡ÎBlu-ray¡Ï
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024-HOLY 4D NIGHT-¡¡LIVE Blu-ray
ÉÊÈÖ¡§KIXM-637¡Á9
¼ýÏ¿Ëç¿ô¡§3ËçÁÈ
²Á³Ê¡§\13,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²»À¼¡§¥ê¥Ë¥¢PCM 2ch
¡ÎDVD¡Ï
¤â¤â¤¤¤í¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2024-HOLY 4D NIGHT-¡¡LIVE DVD
ÉÊÈÖ¡§KIBM-1144¡Á8
¼ýÏ¿Ëç¿ô¡§5ËçÁÈ
²Á³Ê¡§\13,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²»À¼¡§¥ê¥Ë¥¢PCM 2ch
¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ÚDAY1¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
01. ¿¿Åß¤Î¥µ¥ó¥µ¥ó¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥à
02. CONTRADICTION
03. Åí¾ÈÅí¿À
04. ¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼
05. JUMP!!!!!
06. ¾Ð°ì¾Ð ¡Á¥·¥ã¥ª¥¤¡¼¥·¥ã¥ª¡ª¡Á
07. ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¾Ð´éÉ´·Ê -ZZ ver.-
08. ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥×¥ê¡¼¥º¡ª
09. ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼♡¥¹¥¤¡¼¥È♡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª
10. HOLIDAY
11. Friends Friends Friends
12. SECRET LOVE STORY
13. º£¾¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î²¼¤Ç
14. ¤¤ß¤æ¤
15. ¶õ¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó
16. ukiukihuman!
17. ¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
18. BIRTH Ø BIRTH
19. ÄÉ²±¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
20. ³¥¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
¡ãENCORE¡ä
overture ¡Á¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z»²¾å¡ª¡ª¡Á
21. ¥ì¥Ê¥»¡¼¥ë¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
22. ¤ä¤ï¤¯Îø¤·¤Æ ¡Á¤º¤Ã¤ÈËÍ¤é¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Á
23. Chai Maxx ZERO
24. ¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó -ZZ ver.-
¡ÚDAY2¡§2024Ç¯12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
01. WE ARE BORN
02. MONONOFU NIPPON feat. ÉÛÂÞÆÒÂÙ
03. Åí¾ÈÅí¿À
04. Spicy Girl
05. JUMP!!!!!
06. ¥¶¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼
07. ¤ß¤Æ¤ß¤Æ¡ù¤³¤Ã¤Á¤Ã¤Á
08. Sing! Swing! X¡Çmas!
09. My Hamburger Boy¡ÊÉâµ¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ü¡¼¥¤¡Ë
10. HOLIDAY
11. Friends Friends Friends
12. ¥Ø¥ó¤Ê´üÂÔ¤·¤Á¤ãÂÌÌÜ¤À¤è¡Ä?♡
13. º£¾¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î²¼¤Ç
14. Hanabi
15. ¶õ¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó
16. ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤·¤è♡
17. BLAST¡ª
18. momo
19. Heroes
20. Çò¤¤É÷
¡ãENCORE¡ä
overture ¡Á¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z»²¾å¡ª¡ª¡Á
21. ¥ì¥Ê¥»¡¼¥ë¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
22. ¤ä¤ï¤¯Îø¤·¤Æ ¡Á¤º¤Ã¤ÈËÍ¤é¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Á
23. ËÍÅù¤Î¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼
24. ¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó -ZZ ver.-
¢¡±þ±çÅ¹ÊÞÆÃÅµ
¡Ö¹á¤êÉÕ¤¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¡×
¢¨¥µ¥¤¥º¡§70¡ß200mm
¢¨±þ±çÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¤Ï¡¢¸åÆüHP¤äSNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥µ¥¤¥º¤ä»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤â¤â¥¯¥íCafe by SWEETS PARADISE ¥«¥Õ¥§
¾ÜºÙ¡§https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/momoirocloverz
¢¡2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ ¿·½ÉÅì¸ýÅ¹
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ ²£ÉÍ¥Ó¥Ö¥ìÅ¹
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ ´Ý°æÂçµÜÅ¹
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ ÇßÅÄÅ¹
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ ¥¯¥ì¥Õ¥£»°µÜÅ¹
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ ¹Åç¥Ñ¥ë¥³Å¹
CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE¡¡¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹Å¹ÊÞ¤È¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤´Äó¶¡¥á¥Ë¥å¡¼¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´°û¿©¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¥°¥Ã¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥º¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ú¡¼¥¸²¼Éô¤Î¡Ú¤ªÀÊ¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¡¦Å¹ÊÞ¤ä´ë²èÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤äÅ¹µÙÆü¤Ê¤É¤ÏHPÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤äÄ¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼Âå¶â¤ÈÊÌÅÓ¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹¡ÊÂç¿ÍÊ¿Æü1690±ß/ÅÚÆü½Ë1890±ß¡¦¾®¿Í1040±ß¡Ë¤Î¤´ÃíÊ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÁ´Æü ÅÚÆü½Ë²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´Í½Ìó¤Î¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÏÅöÆü¤Î¶õÀÊ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤´ÆþÅ¹¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤´ÆþÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤ÎºÂÀÊ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ´õË¾ÆüÅöÆü¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤äÅ¹µÙÆü¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ñ¥éHPÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤äÄ¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¤ªÀÊ¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨¤ªÀÊ¤Î»öÁ°Í½Ìó¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÆüÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¡¢»öÁ°Í½Ìó¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó
https://www.sweets-paradise.jp/app/
¢¨¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤´ÍøÍÑ´õË¾Æü¤Î5½µ´ÖÁ°¤«¤é¤´ÍøÍÑ´õË¾ÆüÁ°Æü20»þ¤Þ¤Ç¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¡¢£±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤£±Æü»þ¤Î¤ßÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ê£¿ôÆü»þ¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½Ìó¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢Í½ÌóÆü»þ¤ò²á¤®¤ë¤È¿·¤¿¤ËÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤½¤ÎÂ¾
¢¨¾¦ÉÊ¡¢ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÈÆ±¤¸Å¹Æâ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤´ÃíÊ¸¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´°÷¤¬Æ±¥³¡¼¥¹¤Î¤´¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ¤ËºÝ¤·Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÊÝ¸î¼ÔÍÍÆ±È¼¤Î¾å¤Ç¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤´ÍøÍÑÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤´ÇÛÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Å¹Æâ±ÇÁü¤ÎÆ°²è¤Î»£±Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ»þ´Ö³°¤Ç¤ÎÅ¹Æâ¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¸òÎ®¡¢ÆÃÅµ¤ä¥°¥Ã¥º¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¹Ô°ÙÅù¤ÏÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«ºÅ´ü´Ö¡¦Å¹ÊÞ¤ä´ë²èÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó½¾¶È°÷¤Î°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤ËºÇÂç¸ÂÇÛÎ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë±ÒÀ¸¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¡¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
https://sweets-paradise.jp/news/news/2023/05/08/19965/
ⒸSTARDUST¡¿KING RECORD CO.,LTD.
¢£¤â¤â¥¯¥í¡Ø¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ°¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÙLIVE Blu-ray & DVD
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://mcz.lnk.to/summer25PKG
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/
¡ÎBlu-ray¡Ï
¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ° ¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡LIVE Blu-ray
È¯ÇäÆü¡§2026/3/4¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KIXM-633¡Á5
¼ýÏ¿Ëç¿ô¡§3ËçÁÈ
²Á³Ê¡§\14,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²»À¼[ËÜÊÔ]¡§Dolby Atmos¡¿¥ê¥Ë¥¢PCM 2ch
[ÆÃÅµ±ÇÁü]¡§¥ê¥Ë¥¢PCM 2ch
¡ÎDVD¡Ï
¥Ï¥Þ¤ÎÌëº×¤êÈÖÄ¹½±Ì¾µÇ° ¤â¤â¥¯¥í²Æ¤Î¥Ð¥«Áû¤®2025 in ²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡LIVE DVD
È¯ÇäÆü¡§2026/3/4¡Ê¿å¡Ë
ÉÊÈÖ¡§KIBM-1139¡Á43
¼ýÏ¿Ëç¿ô¡§5ËçÁÈ
²Á³Ê¡§\14,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²»À¼¡§¥ê¥Ë¥¢PCM 2ch
¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë
¢¡ÉõÆþÆÃÅµ
¡ÖNeSTREAM LIVE¡×»ëÄ°¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢¨½é²óÀ½Â¤Ê¬¤Î¤ß
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡ÚDAY1¡§2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Û
overture ¡Á¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z»²¾å¡ª¡ª¡Á
1. Re:volution
2. DNA¶¸»í¶Ê(¥ë¥Ó¡§¥é¥×¥½¥Ç¥£)
3. ¥ï¥Ë¤È¥·¥ã¥ó¥×¡¼
4. CONTRADICTION
5. BIONIC CHERRY
6. Acceleration
7. ¥³¥³¡ù¥Ê¥Ä
8. ROCK THE BOAT
9. ¤â¤â¤¤¤íÂÀ¸Ý¤É¤É¤ó¤¬Àá
10. stay gold
11. ¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª²øÅð¾¯½÷ -ZZ ver.-
12. ¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤ÇÌÄ¤ëBeat¤Ã¡ª
13. Áö¤ì¡ª -ZZ ver.-
14. Hanabi
15. BLAST¡ª
16. GODSPEED
17. ¥Ä¥è¥¯¥Ä¥è¥¯
18. Event Horizon
19. Re:Story
¡ãENCORE¡ä
20. Å·¼êÎÏÃË
21. ¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¾Ð´éÉ´·Ê -ZZ ver.-
22. ¥³¥Î¥¦¥¿
23. ¤ä¤ï¤¯Îø¤·¤Æ ¡Á¤º¤Ã¤ÈËÍ¤é¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Á
¡ÚDAY2¡§2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡Û
overture ¡Á¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z»²¾å¡ª¡ª¡Á
1. Å·¼êÎÏÃË
2. ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
3. ¥ï¥Ë¤È¥·¥ã¥ó¥×¡¼
4. µã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è
5. MONONOFU NIPPON feat. ÉÛÂÞÆÒÂÙ
6. Nightmare Before Catharsis
7. ¥³¥³¡ù¥Ê¥Ä
8. Æ²¡¹Ê¿ÏÂÀë¸À
9. ¤â¤â¤¤¤íÂÀ¸Ý¤É¤É¤ó¤¬Àá
10. Re:volution
11. ¹Ô¤¯¤¼¤Ã¡ª²øÅð¾¯½÷ -ZZ ver.-
12. Chai Maxx
13. Áö¤ì¡ª -ZZ ver.-
14. Re:Story
15. °ìÌ£Æ±¿´ feat. ¿·È¯ÅÄ¤Ï¤ë¤¤¤Á¹ç¾§ÃÄ
16. BLAST¡ª
17. On Your Mark
18. ¥Ä¥è¥¯¥Ä¥è¥¯
19. Acceleration
20. Hanabi
¡ãENCORE¡ä
21. Event Horizon
22. ¥ì¥Ê¥»¡¼¥ë¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç
23. °¦¤ò·Ñ¤°¤â¤Î
24. ¥¥ß¥Î¥¢¥È
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok