TVer、累計9000万ダウンロードを突破　6カ月で新たに500万増

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」のスマートフォン・タブレット、コネクテッドTV（CTV）を合わせた累計アプリダウンロード数が、9000万を突破した。2025年4月に8500万DLを記録してから、6カ月で新たに500万のダウンロードを獲得したことになる。

TVerは、2025年10月に月間動画再生数5.4億回（TVer DATA MARKETING調べ）を記録。これはサービス開始以来の過去最高値で、アプリの利用拡大とともに視聴動向も大きく伸長している。特にCTVでの利用が急増しており、家庭の大画面での視聴スタイルが定着しつつあるようだ。

同サービスは、民放各局が制作したテレビ番組を無料で楽しめる国内最大級の動画配信プラットフォーム。パソコンやスマートフォン、タブレット、テレビアプリなど、あらゆるデバイスで利用可能だ。常時約800番組の見逃し配信に加え、スポーツ中継などのライブ配信や、民放5系列によるリアルタイム配信（地上波同時配信）も行われている。（文＝リアルサウンド編集部）