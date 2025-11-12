友成空が、1stアルバム『文明開化 - East West』を本日配信リリースした。さらにリリース記念として、アルバムのクロスフェード動画も公開された。

◆友成空 動画

本アルバムは、音楽で世界地図を描き、ジャンルや時代の境界線を軽やかに越えていく、友成空という表現者の現在地を指し示す、コンセプチュアルアルバムになっているという。「音楽という大きな空を自由に旅したい」という友成空自身の思いが凝縮され、ストーリーテラーとしての一面を突き詰め、同時に日本的な情緒に海外の音楽や現代的なサウンドを織り交ぜた、「古今東西のミクスチャー」としての友成空が描かれているとのことだ。

ジャケット写真

また、アルバムリリースを記念して公開されたクロスフェードでは、友成空の制作スタジオである一つの部屋から音楽が作られているストーリーが伺える内容となっているので、ぜひチェックしていただきたい。

なお友成空は、11月23日より初めてのワンマンツアー＜友成空 1st ONEMAN TOUR 文明開化＞の開催を控えている。

◾️1stアルバム『文明開化 - East West』

2025年11月12日（水）リリース

配信：https://tomonarisora.lnk.to/EastWest ▼収録内容

1.ACTOR

2.ウィスキー、ロックでひとつ。

3.睨めっ娘

4.アリババ

5.咆哮

6.鬼ノ宴

7.ベッドルーム

8.East West

9.ベルガモット

10.メトロ・ブルー

11.コーヒー - Album Ver.

12.月のカーニバル

13.宵祭り

14.white out

◾️＜友成空 1st ONEMAN TOUR 文明開化＞ 2025年11月23日（日）大阪 梅田Zeela

開場/開演 16:30/17:00

2025年11月24日（月・祝）愛知 新栄シャングリラ

開場/開演 15:30/16:00

2025年11月27日（木）東京 WWW X

開場/開演 18:00/18:30 ▼チケット

https://w.pia.jp/t/tomonarisora/

一般チケット 4,000円（税込）学生チケット 2,000円（税込）

※スタンディング

※未就学児童入場不可