【レポート】Snow Man岩本照、ドルチェ＆ガッバーナのイベントに登場！プレゼントしたい相手は深澤辰哉

Snow Manの岩本照が11月12日、ドルチェ＆ガッバーナ 銀座で開催された『DOLCE＆GABBANA Holiday Season Celebration』に登場した。

■ドルチェ＆ガッバーナのジャパンアンバサダーに就任

岩本は、2024年9月、ミラノで開催されたドルチェ＆ガッバーナのファッションショーで初めてフロントローを飾り、2025年1月と9月に行われたファッションショーにも出席。日本および世界中の熱心なファンやファッション愛好者を魅了し、ブランドとの強いシナジーを生み出してきた。そして、2025年10月30日、ドルチェ＆ガッバーナのジャパンアンバサダーに就任したことを発表した。

アンバサダー就任後、ドルチェ＆ガッバーナのイベントには初登場となる岩本は、Pコートを併せたオールブラックな装いで登場。アンバサダーに就任した今の気持ちについて「ジャパンアンバサダーに決まった夜に家族に報告したら飛び跳ねて喜んでくれて！ この姿を一緒に喜んでくれるのは家族かなと思って嬉しいです」と笑顔。

またこのホリデーにドルチェ＆ガッバーナのアイテムを贈るとしたら何を贈りたいかを訊かれると、「ふっか（深澤辰哉）が僕の誕生にキャンドルをくれたことがあったので、ふっかはキャンドル。煌びやかなブローチとかが付いているデニムジャケットとかは舘さん（宮舘涼太）に似合うなと思って見ていました。…この情報が先に出てしまうと、僕がふっか（深澤辰哉）にキャンドルを渡す前に『キャンドル待ってるよ！』ってなっちゃうので、早めに渡さないとなと（笑）。ラウールもサングラス。アイウェア似合うし、色んなパターン持っているので。メンバーそれぞれに似合うのがあると思うのでプレゼントしたい」とSnow Manメンバーを思い出しながら店内を周ったことを話した。

さらに、今年のホリデーの予定を聞かれると、「Snow Man東京ドームでライブをさせてもらうので、ファンの皆さんと最高のホリデーを過ごすと思います」と話した。

あらたに発売となるドルチェ＆ガッバーナ HOLIDAY COLLECTION 2025は、1960年代のエッセンスと現代のスタイルが融合した、構築的なラインが特徴。シルバーのブロケードやクリスタルが洋服やアクセサリーに輝きを加え、ホリデーシーズンにふさわしい華やかなコレクションとなっている。

