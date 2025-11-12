11月10日、モデルでプロ雀士の岡田紗佳が自身のInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

「岡田さんは、《期間限定ロング カラーとエクステで2時間ちょいで終わるなんて天才すぎる》として、自身の画像を5枚、投稿しています。その画像では、黒髪ロングヘアになっていた岡田さんが。この投稿によれば、カラーとエクステで黒髪ロングになったといいます。加えて、胸元が大きく空いた黒のカーディガンを身につけ、唇の隙間からチラリと舌をのぞかせるなど、色っぽい雰囲気になっていました。ボブヘアがトレードマークの岡田さんのイメチェン姿に視聴者からは歓喜の声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

Instagramには500以上のコメントが寄せられているが、「めっちゃ可愛い」「似合いすぎ」といった絶賛の声が並んでいる。

現在は麻雀の世界で活躍する一方、モデルやタレントとしても大活躍中の岡田。芸能活動のスタートは、2011年「non-noモデルオーディション」でグランプリを受賞したことだった。その後もファッション誌「non-no」（集英社）の専属モデルを務めるなど、抜群のスタイルを生かしてモデルとして活躍後、2017年にプロ雀士としてデビューを飾っている。

「多岐にわたる活動で多くのファンを抱える岡田さんですが、その抜群のスタイルは“役満ボディ”と称され、これまでにも数多くの写真集を発売し、話題となっています。一方バラエティ番組では、出演時におけるトーク力やとっさにみせるリアクション、きつめのツッコミなどが、視聴者や番組制作関係者からも好評なようです。こうしたキャラクターも相まって、『アッコにおまかせ！』（TBS系）などのバラエティ番組にも多数出演してきました。

6歳で母親の出身地である中国・上海に渡り、中国語を学び、帰国後は学業と芸能活動を行ってきた苦労人です。麻雀を始めた当初はモデルが兼業することに反対する関係者も多かったそうですが、現在も試合で結果を残し、麻雀の認知度向上にも貢献しています。

今回の黒髪ロングへのイメチェンでは、それまでの“元気な”イメージとは異なり、大人っぽい雰囲気になった印象です。岡田さんの意外な一面に、これまでのキャラクターとのギャップを感じた人も多かったでしょう」（芸能記者）

来年の2月で32歳になる岡田。役満ボディに、大人の魅力という更なる武器が加わったようだ。