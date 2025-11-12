¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛMUCC¡¢YUKKE¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÆLa’Mucc¹ßÎ×¡£GLAY¡¦JIRO¡õROTTENGRAFFTY¡¦NOBUYA¤âÅÐ¾ì¤·¤¿Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÏÇ¤Î°ìÌë
±³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Â¡Ê¤Þ¤³¤È¡Ë¡¢¤È¤Ï¤³¤ì¤¤¤«¤Ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó11·î5Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦ÀîºêCLUB CITTA¡Ç¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãMUCC¥á¥ó¥Ð¡¼´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹À¸ÃÂ¸ø±é 2025¡ä¤ÎºÇ½ª¾ÏÅª¤Ê¥é¥¤¥ô¡ãYUKKE¡Ê5¡Ë46ºÐ BIRTHDAY LIVE ¢÷Ì´¸¸¢÷¡ä¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²áµî¤Èº£¸½ºß¤Î»þ´Ö¼´¤Þ¤Ç¤â¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÏÇ¤Î°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹Ô¤¯¤¾¡¢Àîºê¤£¤£¤£¤Ã¡ª¡ª¡×
º£¾¬¤Þ¤µ¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ46ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿YUKKE¡ÊB¡Ë¤¬¡¢¤³¤¦ÒöÓ¬¤·¤¿¤Î¤ÏSE¡Ö¥Û¥à¥é¥¦¥¿¡×¤«¤é¤Î1¶ÊÌÜ¡ÖÀäË¾¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯ÉôÊ¬¤Ç¤Î¤³¤È¡£µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÎÏ¶¯¤¤À¼¤ÎÃæ¤ËÞú¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡È´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹À¸ÃÂ¸ø±é¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëYUKKE¤ÎÇ®¤¾ðÇ®¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¥Ð¥¥Ð¥¤Ê¥¹¥é¥Ã¥×ÁÕË¡¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹¥½¥í¤«¤é¤âÈà¤ÎÞý¤ë¿´°Õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥à¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢La¡ÇMucc¥Ñ¥¤¥»¥ó¤ÎÁ°ºÂ¡¦MUCC¤Ç¤¹¡£31Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦La¡ÇMucc¤µ¤ó¤Î¥®¥°¡© ¥ß¥µ¡© µ·¼°¡© ¤½¤¦¤¤¤¦Îà¤¤¤Î¤â¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡È¤¢¤Ã¤¿¤á¤Æ¡É¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥í¥¢¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã½ÐÍè¤Í¡¼¡×¤Ä¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¡¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏYUKKE¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢Birthday Boy¤ÎYUKKE¤µ¤ó¤«¤é°ì¸À¤â¤é¤Ã¤Æ¼¡¤Î¶Ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤Èíýàç¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿YUKKE¡£
¡ÖBirthday Boy¤ÎYUKKE¤Ç¤¹¡Ê¾È¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤ÏLa¡ÇMucc¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢MUCC¤ÏÁ°ºÂ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â²¶¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤·¡£Á°ºÂ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢La¡ÇMucc¤µ¤ó¤ò¶ô¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!! ¤À¤¤¤Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡£Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!!¡×¤ÈÁÕ¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¾¯¤·²û¤«¤·¤¤´¶¤¬¤¢¤ë¡ÖWorld¡Çs End¡×¡£¥Ð¥ó¥ÉÂ¦¤ÎÊü¤ÄÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ç¤ÏÌ´±¨¡Ê¡áMUCC¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥â¥Ã¥·¥å¤Ë¶½¤¸¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Õ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤Æ¤â¼«Í³¤Ç³«ÊüÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î¤µ¡£¥¦¥Á¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÁ°ºÂ¤ä¤ë¤Î¤Ã¤ÆGuns N¡Ç Roses¤Î»þ¡Ê¢¨2007Ç¯¤È2009Ç¯¤ÎGuns N¡Ç RosesÍèÆü¸ø±é¡Ë°ÊÍè¡©¡×¡Ê¥ß¥ä¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¢¤Î»þ°ÊÍè¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¡Êíýàç¡Ë
¡ÖGuns N¡Ç Roses¤Î¼¡¤¬La¡ÇMucc¤«¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥ß¥ä¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢MUCC¤Ã¤ÆÁ°ºÂ¤±¤Ã¤³¤¦¸þ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤âÀº°ìÇÕ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¡ÊYUKKE¡Ë
YUKKE¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÍ¸À¼Â¹Ô¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÈà¤é¤ÏYUKKEºî¶Ê¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¡¢12·î10ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØNever Evergreen¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ØÅì·÷½éÈäÏª¤Î¿·¶Ê¡Ö°ñ-¥¤¥Ð¥é-¡×¡Ê¤³¤ì¤âYUKKE¶Ê¡ª¡Ë¤ä¡¢¸½ºßÂ³¹ÔÃæ¤Î¡ãMUCC TOUR 2025¡ÖLove Together¡×¡ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÆÃÏ¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°Âç²ñ¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø1997¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ÖDaydream Believer¡×¤Ç¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¡È¤¢¤Ã¤¿¤á¤ë¡É¤É¤³¤í¤«Ç®¡¹¤ËÊ¨¤«¤»¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï°Å¹õ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°ºÂ¤ÎMUCC¤¬ÉñÂæ¤òµî¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏLa¡ÇMucc¹ßÎ×¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¤ÎÆ°²è¾å±Ç¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏPsycho le Cému¡¢¥·¥É¡¦ÌÀ´õ¡¢¿§¡¹¤Ê½½»ú²Í¡¢lynch.¡¦Íª²ð¡¢MAMA.¡¢LM.C¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀÁ´³«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢MAMA.¤¬Ë¿ÃÏÊý¶É¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ØLa¡ÇMama¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥¤¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¶Å¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ4:3¤Î¥¶¥é¤Ä¤¤¤¿¥í¡¼¥Õ¥¡¥¤²è¼Á¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±é¤¸¤ë90Ç¯ÂåV·Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤ÎÉ÷¾ð¤Þ¤Ç¡¢La¡ÇMucc¤¬²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡È¤¢¤Îº¢¡É¤¬¸«»ö¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡£La¡ÇMucc¤Î¥é¥¤¥ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¾¯¤·¾õ¶·À°Íý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤â¤½¤âLa¡ÇMucc¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
È¯Ã¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯£´·î£±Æü¤Î6:09¤ËSNS¤Ø¡ÖMUCC¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡ÈËÜÅö¤Î¾ðÊó¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Î¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿¸Å¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥ÉÉ÷¤Ê¡È¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆLa¡ÇMucc¤È¤¤¤¦¸¸±Æ¤Î½Ð¸½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ÈÉ®¼Ô¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È1994Ç¯¤ÎÏÄ¤ó¤À»þ¶õ¤«¤éÂÄ¤Á¤Æ»º¤Þ¤ì¤¿3Ëç¤Î¹õ¤±©¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ëLa¡ÇMucc¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦T.I.G¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦²í¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦YUME¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏLa¡ÇÉ±¡Ê¥é¥á¥¹¡Ë¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏLa¡Ç´Á¡Ê¥é¥ª¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ã¢÷Ì´¸¸¢÷¡ä¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬´û¤Ë31Ç¯Á°¤«¤é±¿Ì¿¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò»ý¤Ä¡£½ÐÍè¤ì¤Ð¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î·ï¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÄËþ·î¤ÎÌë¤Ë¡¢Ä¹¤¤»þ¤ò·Ð¤Æ³«¤¤¤¿¸Å¤ÎÈâ¡£La¡ÇMucc¤ÎÉÁ¤¯¸¸ÁÛÅª¤ÊÊª¸ì¤Ï¡¢Ì¸¤Î¤«¤«¤ë¿¼¤¤¿¹¤ÎÃæ¤Ç»°±©±¨¤¬¶õ¹â¤¯±©¤Ð¤¿¤»Ï¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸±ÇÁü¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸±ü¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËËë³«¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Ï¸½Âå¤Î¤è¤¦¤Ë±ÇÁüµ»½Ñ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿90Ç¯ÂåÅö»þ¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÄãÍ½»»¤«¤Ä¼ê·Ú¤Ë¾ú¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢V·Ï¥Ð¥ó¥É¤¬¿¹¤ÇMV¥í¥±¤ò¤¹¤ëÎã¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿±é½Ð¤À¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢µ±ÅÙ¤¬Íî¤È¤µ¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¤ÇÁñ¸·¤Ê¥«¥ó¥¿¡¼¥¿¡Ø¥«¥ë¥ß¥Ê¡¦¥Ö¥é¡¼¥Ê¡Ù¤Î¡ÖO Fortuna¡Ê¤ª¤ª¡¢±¿Ì¿¤Î½÷¿À¤è¡Ë¡×¤¬SE¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤À¤¹¤È¡¢À¸¤±¤ë²½ÀÐ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦La¡ÇMucc¤¬¿ë¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢´ÓÏ¿¤¢¤ëÌÌ»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¥¤¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï²¿¸Î¤«MUCC¤Î¡Ö°¦¤Î±´¡×¡£¤¿¤À¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦²í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏMUCC¤Î¥ß¥ä¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤Î¥ï¥¤¥Ñ¥ó»ÅÍÍ¥Ü¥È¥à¤Ë¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê³«¤¤¤¿°áÁõ¤òÅ»¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤´¤È¤ËÏÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¾¸¤ò¥Ò¥é¥Ò¥é¤È¤µ¤»Éñ¤¦¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¦YUME¤â½÷·Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥·¥Ê¤Îºî¤êÊý¤¬¤¢¤¶¤È¤¤·Ï½÷»Ò¤Î¥½¥ì¤Ç¡¢¤ä¤¿¤é¤È¥¥å¡¼¥È¤µ¤ò¥¢¥Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£ÅöÁ³YUKKE¤È¤Ï°ã¤¦¤·¡¢YUKKE¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¡Ê¡©¡ËÍ¢·ì»Ò¤È¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¦T.I.G¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¤È¤Ë¤«¤¯¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈ±¤ÎÀ¹¤êÊý¤¬¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢94Ç¯Åö»þ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥À¥¤¥¨¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤ò2ËÜ¤â3ËÜ¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬V·ÏÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¸«¤ë¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬²¿³äÁý¤·¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖÀîºê¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç»à¤Î¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¾¯¤·¤¦¤ï¤º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¼è¤Ã¤¿À¼¤Ç¡¢¤É¤³¤¾¤Î¥·¥ó¥¸¥í¥¦¹½Ê¸¤Ë¤â¶á¤¤Ææ¤ÎÀú¤ê¤òÆþ¤ì¤ëT.I.G¡£¤¯¤·¤¯¤â1994Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ë½Ð¿È¥Ð¥ó¥É¡¦Zi¡àKill¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖROUND AND FATE¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡ÖRound & Round¡×¤òº£¤³¤Î½Ö´Ö¤ËLa¡ÇMucc¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£À¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤¡£°ÊÁ°¡¢ºî¶Ê¼Ô¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê²á¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»¨ÃÌ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·É°Õ¤È°¦¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁÏºîÊª¤Ï¤¢¤ë¼ï¤ÎÅÁ¾µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä°¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤È´ò¤·¤¤¤³¤È¤Î¤Ï¤º¡£
¡ÖLa¡ÇMucc¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤ê¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÌ±¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡×¤È¥Ü¥ï¥Ü¥ï¤È¤·¤¿É÷Ï¤¾ì¥¨¥³¡¼¤¬·ã¤·¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëT.I.G¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤MC¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤³¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥é¥¤¥ôÅöÆü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿La¡ÇMucc¤Î½é²»¸»É½Âê¶Ê¡ÖEyes¡×¡£
¥«¥ó¥«¥ó¥«¥ó¥«¥ó¤È¤¤¤¦4¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ã¡ª¥¸¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ã¡ª¤È¥®¥¿¡¼¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¥¬¥é¥¹¤Î³ä¤ì¤ë²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥È¡¼¥ó¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤È¥·¥ó¥³¥Úº×¤ê¤Î¥ê¥º¥à¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤òÉº¤ï¤»¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥µ¥Ó¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢²¦Æ»¤â²¦Æ»¤Î¡ÈV·Ï¤Ã¤Ý¤µ¡É¤¬Ëþ³«¡£¼ÂºÝ¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤¶Ê¤òº£¤Þ¤Ç²¿¶ÊÄ°¤¤¤¿¤«¤Ï¤â¤¦¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤¬¡¢¿Íµ¤¥°¥ë¥áÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤è¤ëÂæ»ì¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Û¡¼¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤¦¤¤¤Î¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦»¿¼¤¬¥Ï¥Þ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ù¥¿¶Ê¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£º£¤Ã¤Ý¤¤¾®Þ¯Íî¤¿ÎÁÍý¡¢·ò¹¯¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥¬¥óÎÁÍý¡¢¤¿¤Þ¤Î¹âµéÎÁÍý¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¾¼ÏÂ¤ÊÄê¿©²°¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëAÄê¿©¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÀäÂÐÀ¤ò»ý¤Ä¡£
¡ÒÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤Þ¤Ç ÊÄ¤¸¤¿Æ· Close Your Eyes¡Ó¤È¤¤¤¦¥µ¥Ó¤Î¤¢¤È¡¢²í¤ÎÎ®Îï¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ë¤Î¤»¤ÆYUME¤¬½ª»Ï¥»¥ê¥Õ¤òÒì¤Â³¤±¡¢¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Î½ª¤ï¤ê¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤ØÀª¤¤ÎÉ¤¯Êü¤êÅê¤²¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤³¤ì¤ÇLUNA SEA¤Î¡ÖROSIER¡×¤ÈJÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿°Õ¤ò¹þ¤á¤¿Èþ¤·¤ÅÁÅý·Ý¤Î·Ñ¾µ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Ï¤·¤Þ¤¤¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤¤ÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬La¡ÇMucc¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï´º¤¨¤Æ¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¾ÈÌÀÊýË¡¤¬¤È¤é¤ì¡¢±ý»þ¤ÎV·Ï¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¸«¤»Êý¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢º£¤ä¥¤¥ä¥â¥Ë¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Å¾¤¬¤·¡á¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÂ¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²í¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÅö»þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¡£¤·¤«¤â¡ª
¡Ö¤µ¤¡¡¢¡È¤¢¤ÎµÖ¡É¤Ø¹Ô¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²æ¡¹¤Ë¤â¡È¤¢¤ÎµÖ¡É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¹Ô¤³¤¦¡¢¡È¤¢¤ÎµÖ¡É¤Ø¡ª¡×¡ÊT.I.G¡Ë
ÄÌ¾Î¡¦µÖÀïÁè¡£2017Ç¯¤ËDir en grey¤ÈPIERROT¤Ë¤è¤ë2¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏV·Ï¥Ð¥ó¥É¤Ë¤ÏµÖ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¶Ê¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³§ÍÍ¤â¤è¤¯¸æÂ¸ÃÎ¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ö¥¢¥¯¥í¤ÎµÖ¡×¤Ë¡Ö¥á¥®¥É¤ÎµÖ¡×¤Ë¡ÖÀäË¾¤ÎµÖ¡×¤Ë¡ÖÌ´¸«¤¬µÖ¡×¤Ë¡ÖºùÉñ¤¤»¶¤ë¤¢¤ÎµÖ¤Ç¡×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¬µÖ¥½¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢La¡ÇMucc¤¬¤³¤³¤ÇÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ò¤¢¤ÎµÖ¤Î´ñ·Á»ùÃ£¡Ó¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò´Þ¤à¡Ö¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¡Ê¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¥½¥¡Ù¼ýÏ¿¡Ë¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï31Ç¯Áª¼ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¥ó¥É¡¦La¡ÇMucc¡£¤³¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤·¡£
È´¤«¤ê¤Ê¤·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÌë¤ÏÁ°ºÂ¤òÌ³¤á¤¿MUCC¤ÎYUKKE¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¥é¥¤¥ô¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È°ì¸«¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¥´¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿ROTTENGRAFFTY¡¦NOBUYA¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤½¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤ÞLa¡ÇMucc¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾«ÉØ¡×¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ÖÍöÃò¡×¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤«¤È¤ß¤»¤«¤±¤Æ¡¢ÉñÂæÂµ¤«¤é¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ü¥È¥ë¤ò·È¤¨¤¿JIRO¡ÊGLAY¡¿CONTRASTZ¡Ë¤¬YUME¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢T.I.G¤È²í¤¬»Å³Ý¤±¤¿¶Ã°ÛÅª»öÂÖ¤âÈ¯À¸¡£
¡Ö¤â¤¦¤ä¤À¤¡¡¼¡ª JIRO¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë!! ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë??? ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¡¤¡!!! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!!!!¡×¡ÊYUME¡Ë
Ì´¸¸¡¢¤È¤Ï¤à¤·¤í¤³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© JIRO¤ÈYUME¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Ù¡¼¥¹ÂÎÀ©¤ÇGLAY¤¬1996Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖSHUTTER SPEEDS¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¡ÖÍöÃò¡×¤Ç¤ÏNOBUYA¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¶¸¿Í¡×¤Þ¤ÇLa¡ÇMucc¤Ï¤á¤¯¤ë¤á¤¯¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²æ¡¹¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ëº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¢ö¤ï¤¿¤·¤¿¤ÁLa¡ÇMucc¤Ïº£Æü¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¤ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤Þ¤¿Íè¤Æ¤Í♡¡×YUKKE¤¬Á´ÎÏ¤Ç´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢íýàç¤È¥ß¥ä¤¬YUKKE¤ËÂÐ¤¹¤ë½Ë°Õ¤òÂ÷¤¹¾ì¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ãYUKKE¡Ê5¡Ë46ºÐ BIRTHDAY LIVE ¢÷Ì´¸¸¢÷¡ä¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¸¸ÏÇ¤Î°ìÌë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¼¿¹õ¤Î°Ç¤Ø¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡½¡½¡½¡£
Ê¸¡ý¿ù¹¾Í³µª
¼Ì¿¿¡ýÉÚÅÄÌ£²æ
◾️MUCC¥á¥ó¥Ð¡¼´°Á´¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹À¸ÃÂ¸ø±é 2025¡ãYUKKE¡Ê5¡Ë46ºÐ BIRTHDAY LIVE ¢÷Ì´¸¸¢÷¡ä
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦CLUB CITTA¡Ç
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦CLUB CITTA¡Ç
¢¡MUCC SET LIST
SE ¥Û¥à¥é¥¦¥¿
01.ÀäË¾
02.G.G.
03.ENDER ENDER
04.World¡Çs End
05.LIP STICK
06.SANDMAN
07.¢¤(¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë)
08.¥¢¥ë¥Õ¥¡
09.°ñ-¥¤¥Ð¥é-
10.Mr.Liar
11.Daydream Believer
¢¡La¡ÇMucc SET LIST
01.°¦¤Î±´
02.Round & Round
03.Violet
04.Eyes
05.¥Þ¥¼¥ó¥¿
06.²Ö
07.¶¸ÁÛ¶Ê
08.¥¸¥ì¥ó¥Þ
09.¾«ÉØwith NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)
10.Íã¤ò¤¯¤À¤µ¤¤
En1.SHUTTER SPEEDS¤Î¥Æ¡¼¥Þ with JIRO (GLAY/CONTRASTZ )
En2.ÍöÃò with NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)
En3.¶¸⼈
