　本日の日経平均株価は、朝方に下値を試す展開も円安の進行が追い風となり、前日比220円高の5万1063円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した三井金属 <5706> [東証Ｐ]、ＦＰＳＯ工事順調で通期業績・配当予想を上方修正した三井海洋開発 <6269> [東証Ｐ]、25年12月期利益予想及び配当予想を上方修正したダイフク <6383> [東証Ｐ]、分譲マンション好況で今期業績予想増額し自社株買い・株式2分割も発表した住友不動産 <8830> [東証Ｐ]など。そのほか、太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1736> オーテック　　東Ｓ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<2914> ＪＴ　　　　　東Ｐ　食料品
<2981> ランディクス　東Ｇ　不動産業
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学

<4307> 野村総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4812> 電通総研　　　東Ｐ　情報・通信業
<4828> ビーエンジ　　東Ｐ　情報・通信業
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<5038> ｅＷｅＬＬ　　東Ｇ　情報・通信業
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5108> ブリヂストン　東Ｐ　ゴム製品

<5280> ヨシコン　　　東Ｓ　不動産業
<5288> アジアパイル　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6454> マックス　　　東Ｐ　機械

<6758> ソニーＧ　　　東Ｐ　電気機器
<7088> フォーラムＥ　東Ｐ　サービス業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7698> アイスコ　　　東Ｓ　卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ　　　東Ｐ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業

<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8801> 三井不　　　　東Ｐ　不動産業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8877> エスリード　　東Ｐ　不動産業
<9433> ＫＤＤＩ　　　東Ｐ　情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー　東Ｓ　情報・通信業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業

