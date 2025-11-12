本日の【上場来高値更新】 三井金属、住友不など50銘柄
本日の日経平均株価は、朝方に下値を試す展開も円安の進行が追い風となり、前日比220円高の5万1063円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は50社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した三井金属 <5706> [東証Ｐ]、ＦＰＳＯ工事順調で通期業績・配当予想を上方修正した三井海洋開発 <6269> [東証Ｐ]、25年12月期利益予想及び配当予想を上方修正したダイフク <6383> [東証Ｐ]、分譲マンション好況で今期業績予想増額し自社株買い・株式2分割も発表した住友不動産 <8830> [東証Ｐ]など。そのほか、太陽ホールディングス <4626> [東証Ｐ]は8日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1736> オーテック 東Ｓ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業
<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品
<2981> ランディクス 東Ｇ 不動産業
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4307> 野村総研 東Ｐ 情報・通信業
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4812> 電通総研 東Ｐ 情報・通信業
<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5038> ｅＷｅＬＬ 東Ｇ 情報・通信業
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5108> ブリヂストン 東Ｐ ゴム製品
<5280> ヨシコン 東Ｓ 不動産業
<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6454> マックス 東Ｐ 機械
<6758> ソニーＧ 東Ｐ 電気機器
<7088> フォーラムＥ 東Ｐ サービス業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7698> アイスコ 東Ｓ 卸売業
<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8801> 三井不 東Ｐ 不動産業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9433> ＫＤＤＩ 東Ｐ 情報・通信業
<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
