情報求む！「最初の一歩を刻んだ機械」60年前の“国産初のクレーンゲーム機”って現存してる？
60年前に貴重品を見つけ出したい！ゲーム開発事業などを行う「タイトー」が探している“60年前の貴重品”とは？
ほっかほっか亭が自社のロゴをおよそ50年前にデザインした人を探していることが話題になるなか、今度は、60年前の“ある物”の情報提供を求める企業が現れました。
「『クラウン602』って現存してる？弊社は情報を求めております」（タイトーの『X』の投稿コメント）
ゲーム開発事業などを行う「タイトー」が初めて作ったクレーンゲーム機の捜索に乗り出したのです。
株式会社タイトー 広報 佐々木いつ子さん
「クレーンゲーム文化の最初の一歩を刻んだ機械になっていまして、うちには実物が残っていないということもあり、そのところの歴史がぽっかり空白になってしまっている」
とはいえ、60年も昔の物。わずかな希望にかけ、情報募集を始めた結果は？
株式会社タイトー 広報 佐々木いつ子さん
「SNSとウェブ投稿を両方あわせると1000件近い数になるんですけど」
なんと1000件近くの情報提供が！しかし…
株式会社タイトー 広報 佐々木いつ子さん
「これはもしかして…というのもあったりするんですけど」
まだ全ての情報は見きれず、今は精査をしている段階だといいます。
株式会社タイトー 広報 佐々木いつ子さん
「動く状態に修復できたりしたら、当時の景品を入れて、60年前のクレーンゲーム機をお客様が真剣にとか、笑いながらみなさんで楽しんでいる姿を見れたら最高かなと」