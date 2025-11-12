「お出かけ服ない」→【ROPÉ PICNIC】へ！ 1枚で即コーデ完成♡「上品ワンピ」

上品な着こなしに仕上げたい大人のお出かけコーデ。1枚でサマ見えが狙えて、即戦力になるワンピースを持っておくと活躍してくれそうです。今回編集部が注目したのは【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の上品ワンピ。ドッキングデザインや花柄を取り入れた、コーデの主役になりそうなアイテムをピックアップしました。

1枚でサマ見え！ 異素材ドッキングのワンピース

【ROPÉ PICNIC】「メタル釦ドッキングワンピース」\7,491（税込）

ニットトップスと布帛素材のスカートがドッキングされたワンピース。メタル調のボタンがアクセントになり、リッチな雰囲気を漂わせます。首元がすっきり見えるVネックもポイント。スカートはギャザーを施したフレアシルエットになっており、女性らしいムードをまとえそうです。ジャケットを羽織ってクラシカルに仕上げるのもおすすめ。

レディライクな花柄ワンピで最旬コーデに

【ROPÉ PICNIC】「小花柄ノスタルジックワンピース」\6,490（税込・セール価格）

レトロチックな花柄が程よい甘さと大人っぽいムードを演出する、フェミニンなワンピース。ギャザーを寄せたウエストとふんわりとしたパフスリーブも、女性らしさを引き出します。清潔感のあるホフホワイトに加えて、季節感のあるブラウンもラインナップ。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M