「國學院コンテスト」ファイナリスト、浅野貴哉さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.9の浅野貴哉（あさの・たかや）さんのインタビュー。
学部／学年：法学部／3年
出身地：北海道
誕生日：1月12日
趣味：散歩、筋トレ
特技：バドミントン
好きな食べ物：とりむね
好きな言葉（座右の銘）：一期一会
最近ハマっていること：サウナに行くこと
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
自己表現をしながら人々の生活に活力や影響を与えたりしているインフルエンサーの方々に感化されて、自分も何か新しいことに挑戦してみようと思ったことです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
多趣味で、色んな人と会話を弾ませることができるところです。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
友人にもらったIPSAの化粧水を使っています！
― 憧れの有名人はいますか？
KANDYTOWNさん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
浪人生時代のエピソードです。これまで勉強したことがなく勉強が嫌になる時期が多かったです。でも、周りの支えのおかげで受験期の色んな出来事を乗り越えられました。この経験のおかげで、たまには弱音を吐いて誰かを頼ることも大切だなと思えるようになり、一歩成長できたなと思います。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
かっこいい大人でありたい同時に、誰かに必要とされる存在でもありたい。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、浅野さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自分の軸をもって突き進んでほしいです。その方がかっこいいし楽しいはず！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：國學院Contest 2025 -彩- supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：國學院大學公認企画イベント団体ideed
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票期間：2025年7月4日（金）12：50〜2025年11月21日（金）23：59
・投票サイト：https://miscolle.com/kokugakuin2025
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】