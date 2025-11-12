出会い系サイトの話（前編）／絶望ライン工 独身獄中記 第57回
『絶望ライン工 独身獄中記』を読む
本稿はまったくの事実無根で、このテキスト中に実際の出来事は何ひとつ存在しない。
日本語に読めなくもない文章はAIによりランダム生成された文字列であり、まったく意味をなさないことを先に述べさせて頂く。
我が母校である福島の某高等学校はアルバイト禁止である。
今もそうなのかは知らぬが、少なくとも私が在籍した3年間は間違いなく禁止であった。
しかしながら禁忌を破る無法者が後を絶たぬ。
大学に進学しても居酒屋や焼き肉店で働き、就職した会社を辞めた後もアルバイト生活は続く。
主に飲食店や弁当屋でのバイト経験が今の自分を炊事場に立たせていると感じる、感謝しなければならない。
自ら法に触れるような悪事を働くことはなかったと記憶するが、ひとつだけギリギリだった仕事がある。
それは出会い系サイトのサクラである。
懺悔の意味も込め、ここに告白します。私は女性を騙り、出会い系サイトの男性登録者を数カ月間に渡って騙しつづけ、サイト運営会社に莫大な利益をもたらした。
懺悔はするが後悔はしていない。
それもまた、今の私を形作る貴重な体験だったと思うからである。
20代でサラリーマンを辞め、社会保険が支給されるまでの数か月。
収入ゼロになった私が飛びついた仕事が「メールオペレーター」と募集要項にあったバイトである。
朝9時から21時までの12時間労働、時給1400円で休憩時間も給料が出る。
渋谷のテナントビルに若者が集まり、ズラっと並んだパソコンでひたすらメールを打つ。
違法性についてはわからぬが、面接時「他言無用である」と念を押された。
ここでの仕事は本当に酷かった、残酷でとても楽しく、私には恐ろしいくらい才能があった。
この連載やTikTokをご覧になっている方なら分ってくださると思うが、私はコメント欄で騒いでいる説教おじ、嫉妬おじ連中を代表とする迷惑弱者男性に容赦がない。
全力でおちょくっているし、ぎゃあぎゃあとコメント欄で喚く彼らを心の底から愛している。
最初からそうだった訳ではなく、彼らに対する残忍なまでの哀れみ、憫笑、侮り。
そして溢れんばかりの慈愛と攻撃性はこのサクラバイトによって培われた。
同情はない、慈悲もない。そもそも救いたい姿をしていない。
あるのは極端なまでに高い彼らに対する解像度と、嫌悪である。
朝9時前に職場に着いて、夜勤グループと交代する。
夜勤組は21時から翌朝9時までの12時間労働だが、時給に深夜手当が付く。
午前0時までのビジータイムを過ぎれば、朝まで暇になるのが夜勤のいいところであり、悪いところでもあった。
この仕事は暇である。返信がなければ始まらない。
そんなわけで顧客のオッサンからの返信を首を長くして心待ちにするのである。
私は5キャラほどの女性アカウントを担当し、それぞれに重課金したオッサンの顧客がつく。
プロフィール画像はグラビアアイドルやセクシータレントの顔を加工したものが主で、「24歳会社経営、総資産1億」とか書いておくだけで面白いくらい返信が来た。
タイトル：エリです☆彡こんばんは♪私のエッチな写真
本文：送ったら迷惑ですか？
こんな内容を打つ。
タイトルを見るのは無料、本文を読むのに一回150円、返信は200円かかる。
そんなんだから釣りタイトルが大変に効果的で、金を払い本文を見たオッサンから怒りの返信が来るのが最高に楽しかった。
メール読みました、私はメール読むのお金がかかります。もうサイトではなく直接連絡取りたい、なぜサイトで続けるのか。エッチもしたい。1000万円くれると貴方が約束してくれたので返信するが、携帯に連絡ください。番号はｘｘｘｘｘｘ
はやくエッチがしたい。キスもします♪私は女性を気持ちよくすることができる。
エッチな写真はやく送ってネ♪エリさんに早く会いたいです。
明日は配達が早いので今夜のメールはこれでお終い。
おやすみ♪チュッ♪ ただし51歳
これで350円の売り上げになる。
彼らからの返信は長く、大変に気持ち悪い内容が多かった。
最初は罪の意識もあり同情していたが、1000万円もらえると本気で思っているからか彼らは驚くほど自分勝手で傲慢だった。
タイトル：エリです☆彡私の電話番号も
本文：教えたいけど、ドキドキします(*’▽’)
エリさんいい加減にしてください。電話番号を何度も送っています、はやく電話をください。エリさんの電話番号も早く教えてください。
サイトはこれきりにしたい、もう返信はしません。お金がかかります。貴方が1000万くれると言うからポイント買うが、生活は厳しい。はやくエッチをしましょう♪
そして私に会いたい、会えるなら2000万払うと言ってくれている女性もいます、エリさんよりも若い人です。
次電話番号がなければこれっきりです、これが最後の返信です。
エッチか1000万の振り込みを早くお願いします。
〇〇銀行大船支店普通xx-xxx
ただし51歳
ちなみに2000万払うと言っている若い女性「カナ」ももちろん私が担当している。
こうして傲慢で身勝手なおじどもとの交流を通じて、次第に私の心は醜く濁っていった。
こいつらは救いようのないクズだ──金を搾り取れるだけ搾り取ってやる。
心を鬼にして、私は業務にあたった。
金が尽きるまでポイントを買わせ、支払い能力を失った顧客は捨てて新しい迷惑メールを作成する。
タイトル：24歳女社長です♪今すぐ1000万円受け取ってください
本文：事情があって1000万円を処分しなければならなくなりました(ﾉд･｡)
会社にバレたくないので、こちらのサイトから連絡ください！
お待ちしています♪エリ
こんな迷惑メールが届いたことがあると思う。
原作者は、私のようなメールクリエイターである。
メールアドレスは業者からリストを購入することでいくらでも集まった。
出張ホスト募集！女性を悦ばせてお金を稼ごう！
電信柱のこんな張り紙を見て応募してくるオッサンは実に多く、皆仲良く個人情報を抜き取られる。
そうして業者が作成したカモリストは裏ルートで取引され、我々出会い系業者を大いに潤してくれた。
男性が騙されるのは世の常なのか、令和のSNSでも
「RTで100万円振り込みます！DMでメアドと振り込み先教えてね」
みたいな詐欺アカウントに群がっているおじども、あやつらの個人情報はいとも簡単に手に入るのだ。
最近ではAI生成のエロアカウントが「私のテクニックに耐えられるかな？」とか言っているエロ画像投稿リプ欄で彼らを見つけることができる。
本名を晒し、自分の顔写真を堂々とプロフィールに貼って大変に恥ずかしいリプをAIアカウントに飛ばしていたりする。
オッサンの本質は不変だ、時代を超え永遠に変わらない。
だからオッサンは永遠だ。
物事を自分の都合のいいように捉え、行動する。
己の境遇を社会のせいだ、政治のせいだ、誰々のせいだと他責にし、自分のせいとは思わない。
弱い者には強く出る。自分より弱い立場の人を必死に探す。
うっぷんを晴らすため、反撃してこなさそうな安全なターゲットを探して攻撃する。
それは女性アイドルだったり、コンビニの店員さんだったり、SNSで炎上している一般人だったり、新宿駅を歩く女性だったりする。
そして近年では我が動画投稿シリーズ「絶望ライン工ch」にも顕現し、説教おじさんという形でコメント欄を賑わせてくださる。
もしあの頃私と出会い系サイトでやり取りしていた方がコメント欄にいたとしたら。
こんなに嬉しいことはない──20年越しの再会である。
あの時のエリとカナだよ(^_-)-☆