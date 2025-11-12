「國學院コンテスト」ファイナリスト、森葉月さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.8の森葉月（もり・はづき）さんのインタビュー。
【写真】今年度も美男美女揃い「國學院コンテスト」ファイナリスト
学部／学年：法学部／4年
出身地：神奈川県
誕生日：6月24日
趣味：映画鑑賞、激辛料理を食べること
特技：人の名前をすぐ覚えられる
好きな食べ物：麻辣湯、ユッケ、アイス
好きな言葉（座右の銘）：人を下げるんじゃなくて自分が上がる
最近ハマっていること：麻辣湯、ちいかわ
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
以前から周りの友人に「出てみたら？」と言われていたのですが、活動がとても大変なイメージがあって、、。けれど、学生最後に何かやってみたいという思いはあったので、今回出場を決めました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
見た目と中身のギャップです。仲良くなるとイメージ違う！って驚かれます（笑）。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
油っこいものや甘いものをあまり食べません。そのお陰か特別ダイエットをしなくても、無駄な脂肪は付きにくいです。
― 憧れの有名人はいますか？
中村麻美さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
覚えてないです。時間がすぎれば脳が勝手に忘れてくれるので。とはいっても、起こってすぐは忘れられないので、別のことに集中します。仕事や勉強、趣味、買い物、なんでも良いので、現実逃避しましょう！！また我慢はストレスになるので、気が済むまで泣きまくって、怒りまくって発散してます（笑）。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
いつかピラティスのインストラクターをやってみたいな、なんて思っています。習っていたときにとても楽しかったので。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、森さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
声に出すことです。こうなりたい、この人に会いたい、あれが食べたい、これが欲しい。どんな小さなことでも、自分の欲求を声に出せば引き寄せることができると思っています。いつか必ず、その声を聞いた誰かがチャンスをくれます。自分1人では手に入らなかった情報を共有してくれます。そのチャンスを上手く掴めるかは日頃の準備次第なので、常に夢を叶える姿勢でいるように意識して過ごしています。周りの人への感謝を忘れず、誠実に、そして思いを声に出して、一緒に夢を叶えましょう！
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：國學院Contest 2025 -彩- supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：國學院大學公認企画イベント団体ideed
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票期間：2025年7月4日（金）12：50〜2025年11月21日（金）23：59
・投票サイト：https://miscolle.com/kokugakuin2025
【Not Sponsored 記事】
◆「國學院コンテスト2025」No.8森葉月さんにインタビュー
◆森葉月さんが悲しみを乗り越えた方法
◆森葉月さんの夢を叶える秘訣
◆「國學院Contest 2025 -彩-」開催概要
