女優、タレントのうえむらちかさんが自身のＸを更新。

新幹線の中での出来事について綴りました。



【写真を見る】【 うえむらちか 】 新幹線で「自分の座席を見つけて絶望した瞬間…」 ファン反響 「酷すぎる、、、」「モラル無さすぎだ」





うえむらちかさんは「新幹線に乗って、自分の座席を見つけて絶望した瞬間…」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、新幹線の座席にある、網ポケットに、飲料の空き缶、使用済みのマスク、弁当箱などの、ごみが詰め込まれている様子が見て取れます。



続けて「これは流石に空いてる席に変えてもらっても良いです……よね？」と、綴りました。







この投稿にファンからは「ぇええ、、、酷すぎる、、、」・「これもダメだな モラル無さすぎだ」・「終点迄に自分以外の誰かが座る という発想が無いんでしょうね」・「これ、最悪〜と思いながら、まあ、100歩譲って、缶と弁当箱は捨ててあげるよ、と。マスクは勘弁して欲しいわ。人のマスクなんて触りたく無いよね。」・「新幹線はゴミ箱あるんだから自分のゴミは自分で捨てろや」・「「来た時よりも美しく」の標語を知らない人間が増えてきたなあ…。」などの反響が寄せられています。







【 うえむらちかさん プロフィール 】



Birth 09.23

Home 広島県

Blood AB型

Ability イラスト、トランペット、4コマ漫画制作、脱出ゲーム





【担当：芸能情報ステーション】