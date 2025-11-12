下腹・脇腹ほっそり＆くびれ作りに効く！１日１分で変わる【お腹引き締め】簡単エクササイズ
「最近、お腹まわりが気になる…」と悩める大人世代におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【シングルレッグストレッチ・ピラティス】。お腹全体の筋肉をバランスよく刺激し、下腹・脇腹・くびれラインまでスッキリ引き締められるのが魅力です。続けるほどに、気づけばウエストの変化を実感できます。
お腹全体に効く！寝たまま１分で体幹をフル活用
「運動しなきゃ」と思っても、忙しい日々の中で時間を作るのは難しいもの。でも、シングルレッグストレッチ・ピラティスなら、寝転んで呼吸と足の動きを合わせるだけでOK。下腹・脇腹・体幹が一気に刺激され、気になるお腹まわりを効率よく引き締められます。
シングルレッグストレッチ・ピラティス
（１）床にひざを立てて仰向けになる
（２）一旦息を吸ってお腹を薄くし、お腹を薄くしたまま息を吐きながら脚を浮かせて頭を持ち上げる
（３）一旦息を吸って、息を吐きながら片脚を伸ばして、もう片方の脚のひざを曲げ、曲げている足に手を添える
（４）息を吸いながら脚を元に戻し、息を吐きながら脚を変えて（３）を行う
この（３）、（４）の脚の曲げ伸ばし運動を“１日あたり15回を目標”に実践します。ぜひ習慣化して、お腹のスタイルアップにつなげてくださいね。＜ピラティス監修：KANA（インストラクター歴３年）＞
