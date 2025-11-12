ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 沖縄に台風接近 一方、列島は冷え込み強まる 「部分温活」に注目 沖縄に台風接近 一方、列島は冷え込み強まる 「部分温活」に注目 沖縄に台風接近 一方、列島は冷え込み強まる 「部分温活」に注目 2025年11月12日 20時25分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 12日は東京都心などで今シーズン一番の冷え込みとなりました。一方、沖縄では季節外れの台風の影響で、記録的な大雨となっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 大船, 神事, 介護, 老人ホーム, 老後, イベント, 静岡, 鎌倉, 伊東市, 墓