「重い」と思われてるかも？男性が距離を置きたくなるLINEの“特徴”
好きな人とつながっていたい気持ちは自然なこと。けれど、そのLINEが“重い”と感じさせてしまうと、恋は思わぬ方向へ進んでしまうことも。そこで今回は、男性が距離を置きたくなる女性のLINEの“特徴”を紹介します。
「どうしたの？」を連投する
返信が少し遅れただけで「どうしたの？」「忙しい？」と何度も送っていませんか？女性にとってはただの心配でも、男性にとっては“責められてるような圧”に感じることも。特に仕事中や友人と過ごしているときに連投されると、「返信するのが怖い」と思われる原因になります。
「私ばっかり？」と不満を示す
「私ばっかり連絡してる気がする」という一言。たとえ素直な気持ちであっても、男性は“どう返しても正解がない”と感じてしまう瞬間です。不満や不安をぶつけるよりも、「最近忙しそうだけど体調大丈夫？」と気遣いを添えた言葉に変えると、印象がぐっと優しくなります。
長文ポエムで“気持ち”を押しつける
会えなくて寂しい、あなたのことをずっと考えていたなど、自分の“気持ち”を長文で送るのは、時に“重く”受け取られがち。男性は「どう返せばいいんだろう」と構えてしまい、結果的に距離が生まれることも。気持ちは「次会うの楽しみにしてるね！」など、ポジティブで短く伝えるほうが◎です。
LINEは想いを伝える便利なツールですが、恋を育てるには“間”や“余白”も大事。焦りを前面に出さず、程よい距離感を保ちながら、心地いい関係を育てていきましょう。
