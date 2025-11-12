ジャンルを横断しながらクロスリファレンス的に発想を生み出し、その伸びやかな歌声の親密さと音楽制作の全工程を担える技術で楽曲をまとめる宅録音楽家、碧海祐人(オオミマサト)。

本日11月12日(水)に新曲「暗夜光路」をリリース。今シングルは2ndアルバム『光の路』の中で描かれた「暗夜光路(interlude)」の並行世界のように、繋がりを感じさせながら大きく内容も音像も変わり、よりドープに変貌を遂げた怪作だ。

碧海祐人の生来の魅力であるシルキーで伸びやかな声と遊び心あふれる楽曲の雰囲気は保ちつつ、ドラムンベース的アプローチにより激しさが聴いて取れる。海外のオルタナティブかつエレクトロな音像も相まって、楽曲の洗練された芸術性とジャンルを融合させた化学反応が聴き手の期待感を煽る作品に仕上がっている。

同日20時にはMVも公開。MVは碧海祐人自らの手で制作。まるでタイトルの「暗夜光路」を歩いているかのようなモノトーン調の世界に、叫ぶ碧海本人の横顔が印象的な映像になっている。

また、2026年1月23日(金)に下北沢BASEMENTBARにて＜碧海祐人 one-man live 暗夜光路＞を開催。2年半ぶりに開催されるワンマンは、バンドセット「碧海祐人と遊楽隊」主体で行われる。話題のバンドKhamai Leonや朔から繋がりの深いメンバーが集まり、それぞれのフィールドで培ったものを碧海祐人の楽曲の演奏の上に昇華する。会場は、2024年はじめから碧海のライブが少なくなっていた状況に力添えをしてくれた下北沢BASEMENTBARだ。





◆ ◆ ◆

◼︎碧海祐人 コメント

「暗夜光路」は僕自身の魂を自在に形にしたシングルになりました。MVも自分の感性を研ぎ澄まし、深くまで届くよう制作しました。1月23日のワンマンも、同じような事が生演奏で起こります。僕はこれからももっと密度濃く全て作り続けていくでしょう。その全ての一歩目になります。

誰かの暗い帰路や散歩道に、少しでも震える何かを忍ばせられたら楽しく思っています。

笑って聴いていただけたら幸いです！よろしくお願いします。

◆ ◆ ◆

ライブ情報

＜浮遊 vol.48＞ 2025年12月20日(土) 新代田 live+bar=crossing

出演：

市野美空(二重奏) gt/pf/cho.タローコジマ

碧海祐人(独行形態での出演）

雲居ハルカ(ハルカトミユキ) OPEN 18:30 / START 19:00

ADV \3,300 (+1Drink)

DOOR \3,800 (+1Drink)

予約：https://tiget.net/events/441396 ＜碧海祐人 one-man live 暗夜光路＞

2026年1月23日(金) 下北沢BASEMENTBAR

出演：碧海祐人と遊楽隊 OPEN 19:00 / START 19:30

一般予約：ADV \3,500 / DOOR \4,000 (+1Drink \600)

U-22：ADV \2,000 / DOOR \2,500 (+1Drink \600)

チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4411750001-P0030001