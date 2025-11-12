「女性に対する暴力をなくす運動」にあわせ、12日、東京スカイツリーが紫色にライトアップされました。

今月25日は国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際デー」で、12日からの2週間、東京スカイツリーを含めた全国500か所以上の施設などが女性への暴力根絶のシンボルカラーである紫色にライトアップされています。そして、政府は暴力を容認しない社会をつくるため、集中的に啓発活動を行います。

内閣府の調査では、DV被害者の44.2％が誰にも相談しなかったと回答しています。政府は「配偶者などへの暴力、デートDV、性暴力、売買春、ストーカー行為、セクシャルハラスメントなどは性別にかかわらず、決して許されないものです。被害を受けた方は悪くありません。ひとりで悩まず、まずは相談をしてほしい」と呼びかけています。

＊＊＊公的相談先＊＊＊＊

【DV相談（チャット）】DV相談＋で検索（https://soudanplus.jp/）【DV相談（電話）】＃8008【性暴力など幅広い相談（チャットと電話）】Cure time（キュアタイム）で検索【性暴力やストーカー被害など含め幅広い相談（電話）】＃9110