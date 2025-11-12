元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。８日に千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで行ったＫＡＴ―ＴＵＮラストライブ「Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ ＫＡＴ―ＴＵＮ」を振り返った。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、３月末をもって解散したＫＡＴ―ＴＵＮが全５１曲を、３人で考案したド派手な演出と新作の衣装で披露し、会場の３万人と配信で見守ったファンに感謝を伝えた映像を振り返った中丸。

共演の小原ブラスに「もうないってこと？ このレベルのものはやらないの？」と聞かれると「未来のことは何も分からないし。まあ、何とも言えないですね」と返答。

「とりあえず、一旦区切りで（ライブを）やったなって感じ」と続けたところで小原に「え〜、やって〜！ 見に行きたい」と言われ、苦笑。「まあ、そう言ってもらえるとうれしいですけど、最後、なんか気持ちよくやらせてもらったなってライブでした」とニッコリ。

ＭＣの垣花正に「でも、この時期になったのは去年の中丸君がいろいろあったからですよね？」と昨年の不倫騒動を蒸し返されると「何？ 関係ないからね」と反論していた。