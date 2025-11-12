女優フローレンス・ピュー（29）が、『Scrubs～恋のお騒がせ病棟』などで知られる元恋人で俳優のザック・ブラフとの交際に対して寄せられた激しい批判について語った。フローレンスとザックは、2019年から2022年まで交際し、21歳の年齢差が注目を集めていた。



【写真】21歳差には見えない！？元恋人がガッコよすぎる

ポッドキャスト番組『Louis Theroux Podcast』に出演したフローレンスは「年齢差があるというだけで、私たちの関係にはとてつもない量の中傷が浴びせられたわ」と語り、「私はその関係を擁護したし、彼のことも、自分自身の選択の自由も守ったわ。実際、それで考えを変えてくれた人もいたと思う」と振り返った。



さらに、「私は大切な人をいつだって守るし、必要ならばリセットすることも、注意を促すこともする。人生のあらゆる部分に攻撃が加えられるのは不公平だから」と語り、強い信念を示した。



フローレンスはまた、新恋人の存在を明かし、「とても良い関係よ」とコメントしたが、相手の名前には触れていない。



（BANG Media International／よろず～ニュース）