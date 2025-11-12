カルビーは、昨年度から、グループ会社でさつまいもの加工卸売事業を手掛けるカルビーかいつかスイートポテトの商品を取り扱う熟成焼き芋専門店「蔵出し焼き芋かいつか」の運営を担っている。

「蔵出し焼き芋かいつか」ではさつまいもの新しいおいしさを発見しもらうことをテーマにカフェで様々なメニューを提供している。

今回、カフェメニュー展開店で人気の定番メニューで「紅天使」の焼き芋を使用した「紅天使の焼き芋フライ」シリーズから、「紅天使の焼き芋フライ 発酵バター味」を11月12日から、かすみがうら本店、流山おおたかの森店で発売する。

「紅天使の焼き芋フライ」は、濃厚な甘みと“皮はパリッ、中はねっとり”とした独特の食感を持つ、カルビーかいつかスイートポテトを代表するオリジナルさつまいもブランド「紅天使」を使用した人気の商品となる。

今回、新しい味わいを開発するにあたり、焼き芋本来の甘みや香ばしさをさらに引き立てる素材を検討した。その中で注目したのが「発酵バター」とのこと。発酵バターには様々な種類があるが、試作を重ねた結果、すっきりとしたさわやかな後味の発酵バターが「紅天使」の濃厚な甘みと絶妙に調和することが分かり、今回の新商品として採用することにした。

「紅天使の焼き芋フライ 発酵バター味」は、「紅天使」の自然な甘みを引き立てつつ、発酵バター特有のさわやかな後味を存分に楽しめる一品となっている。

「紅天使の焼き芋フライ 発酵バター味」は、焼き芋の自然な甘さと発酵バターの芳醇な香りとコクが調和した、贅沢な味わいが楽しめる商品とのこと。ひとくち食べると、口の中で甘く香ばしい風味が広がり、後味に残るほのかな塩味の絶妙なバランスが堪能でき

る。素材の魅力を最大限にいかしながら、まるでスイーツのような満足感を楽しめる「焼き芋フライ」に仕上げた。「紅天使」が持つ“ねっとりとした甘み”に、「発酵バター」のリッチな香りが重なることで、深い余韻を感じてもらえる商品となっている。

［小売価格］

通常サイズ：600円

ミニサイズ：380円

（すべて税込）

［発売日］11月12日（水）

蔵出し焼き芋かいつか＝http://www.kuradashi-yakiimo.com/shop