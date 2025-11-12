声優・小日向美香、ほっそり美太ももが眩しいお座りSHOT披露！念願の1st写真集でアニメの聖地を巡る

2026年2月14日、声優・小日向美香の1st写真集が発売されることが決定。ロケ地で撮影した独占先行カットが公開された。

【写真】カラフル衣装のキュートな振り向きSHOTも公開

『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』の長崎そよ役などを務め、ソロアーティストデビューも果たした小日向の1st写真集が、このたび2026年のバレンタインデーに発売することが決定。

ロケ地は京都府＆岐阜県。小日向が、思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡っている。

【小日向美香 コメント】

このたび1st写真集の発売が決定いたしました……！いつか写真集を出してみたいという夢をいつもお世話になっている声優グランプリさんで叶えられる事、とてもうれしいです！！昔はカメラの前でガチガチだった私が、沢山の衣装と素敵なヘアメイクを身にまとい、自信を持って色々な表情やポージングをしながら写真集の撮影に挑めたのも、いつも応援してくださる皆様がいてくれたからです。そんな皆様が楽しんでくれる姿を想像しながら撮影させていただきましたので、是非素の私も、新しい一面も楽しみにしていてください!!