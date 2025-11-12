菊正宗酒造は、化粧品クチコミサイトやSNS、美容雑誌などで好評を得ている「日本酒の化粧水シリーズ」と人気オンラインゲーム「刀剣乱舞 ONLINE」とのコラボレーション商品第2弾を、11月18日（オンラインショップは12月2日から販売開始）に数量限定発売する。今回は第1弾で反響が大きかった「日本酒の化粧水セット」に加えて、新たに「日本酒の美容液セット」が誕生した。

刀剣乱舞ONLINEの刀剣男士をイメージしたコラボ商品3種が数量限定で登場する。第2弾となる今回のラインアップは、日向正宗、鶴丸国永、豊前江の3振りの刀剣男士たち。彼らをイメージしたオリジナルデザインポーチと菊正宗の人気化粧水がセットになった。

ポーチは、第1弾と同様、コスメアイテムをたっぷり入れられる大きめサイズで、中身が見やすい片面クリアタイプ。完全オリジナルデザインとなっている。好きなグッズを入れて一緒に外出するのにもぴったりだとか。

化粧水は、菊正宗化粧品人気No.1の「日本酒の化粧水 高保湿」に「日本酒の化粧水 透明保湿」・「日本酒の化粧水 ハリつや保湿」も加わり全3種類。とにかく保湿重視の人には「高保湿」、すっきり保湿したい人には「透明保湿」、ハリ・弾力・つや・保湿すべて欲しいという人には「ハリつや保湿」がおススメ。肌にすーっとなじみ、しっとりうるおいのある素肌に導く。好みの化粧水を選んで、毎日の肌の手入れにたっぷり使ってほしい考え。



「日本酒の化粧水 高保湿 500mL＋お手入れポーチセット（日向正宗）」

第2弾の今回は新たなコラボ商品が登場する。鶴丸国永、日向正宗、豊前江、3振りの刀剣男士の“極（きわめ）”の姿をイメージしたオリジナルデザインポーチと菊正宗の美容液、さらに、乳液・クリーム（試供品）各4日分、クリアカード3枚、手入れの手順が分かるリーフレットも付いた“美を極める”ための特別なセットになっている。

ポーチは、コスメグッズをしっかり収納できる大容量タイプで、開くと吊り下げて使える便利なフック付のトラベルポーチ。こちらも完全オリジナルデザインとのこと。旅行にはもちろん、スポーツジムや温泉・家の中など、日常の様々なシーンで使える。



「日本酒の化粧水 透明保湿 500mL＋お手入れポーチセット（鶴丸国永）」

美容液は、シリーズ史上、最強最高の保湿力を持った「日本酒の美容液NA5」。とろーんと濃密な液が角質層にじっくり浸透し、長時間うるおいを持続させる。その後に乳液・クリームを使えば、さらに保湿力UPで乾燥から肌を守る。

2012年9月に誕生した「日本酒の化粧水シリーズ」は、うるおいを与えて肌の状態を整える日本酒（コメ発酵液・保湿成分）と日本酒に多く含まれているアミノ酸（保湿成分）などの美容成分を配合した、クチコミを中心に好評を得ているスキンケアシリーズ。



「日本酒の化粧水 ハリつや保湿 500mL＋お手入れポーチセット（豊前江）」

化粧水は“500mL”、美容液は“150mL”と大容量であることも大きな特徴で、毎日の手入れアイテムとして、顔はもちろん、首筋・デコルテ・全身にもたっぷり惜しみなく使える。

1番人気の「日本酒の化粧水 高保湿」は、化粧水3種の中で2番目の保湿力。長時間うるおいが持続する“保湿力”と贅沢な“配合成分”でコストパフォーマンスが高いと評価を得て、美容雑誌でも殿堂入りしたアイテムとなっている。とろみ液の化粧水で、しっとりもっちもちの素肌に導く。



「日本酒の美容液NA5 150mL＋トラベルポーチセット（鶴丸国永・日向正宗・豊前江）」

「日本酒の化粧水 透明保湿」は、化粧水3種の中で1番ライトな保湿力。さらさら液の化粧水で、みずみずしくうるんうるんの素肌に導く。

「日本酒の化粧水 ハリつや保湿」は、化粧水3種の中で最高の保湿力。濃厚とろみ液の化粧水で、ピーンとハリのあるぷりっぷりの素肌に導く。

化粧水の後に使う「日本酒の美容液NA5」は、贅沢な配合成分が特徴。美肌保湿成分「ナイアシンアミド」を高濃度（同社品との比較）配合し、シリーズ史上、最強最高の保湿力を持った“濃厚保湿美容液”。のびとなじみの良いとろーんと濃密な液が角質層にじっくり浸透し、触れるとうっとりするような、ぷるんぷるんのなめらか美肌に導く。

［小売価格］

日本酒の化粧水 高保湿 500mL＋お手入れポーチセット（日向正宗）：2500円

日本酒の化粧水 透明保湿 500mL＋お手入れポーチセット（鶴丸国永）：2500円

日本酒の化粧水 ハリつや保湿 500mL＋お手入れポーチセット（豊前江）：2700円

日本酒の美容液NA5 150mL＋トラベルポーチセット（鶴丸国永・日向正宗・豊前江）：4300円

（すべて税別）

［発売日］

店頭販売：11月18日（火）以降順次

オンラインショップ販売：12月2日（火）〜

菊正宗酒造＝https://www.kikumasamune.co.jp