

左から：「ソフラン アロマリッチ リラクシーホワイトフラワーの香り」「同 フィグ＆ライラックの香り」

ライオンは、好きな香りが変わらず続く、ただひとつ（同社柔軟剤において）の衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン アロマリッチ」シリーズから、「ソフラン アロマリッチ リラクシーホワイトフラワーの香り」と「ソフラン アロマリッチ フィグ＆ライラックの香り」を、11月19日から発売する。

“癒し、リラックス”をテーマにした「ソフラン アロマリッチ リラクシーホワイトフラワーの香り」、“みずみずしさ”をテーマにした「ソフラン アロマリッチ フィグ＆ライラックの香り」を新発売する。「ソフラン アロマリッチ」シリーズは、店で選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまで、ずっと変わらずに続く。

「ソフラン アロマリッチ」は、常に好きな香りを探し続ける生活者に対し、選んだときの香りの特徴が変わらず続くただひとつの柔軟剤として、高評を得ている。

今回、「ソフラン アロマリッチ」から、トレンドの香りが楽しめる「ソフラン アロマリッチ リラクシーホワイトフラワーの香り」と「ソフラン アロマリッチ フィグ＆ライラックの香り」を、11月19日から発売する。

「リラクシーホワイトフラワーの香り」は、清潔感のあるジャスミンに、ほんのり甘いカモミール・セダーウッドを加えた、上質で心やすらぐ香りとのこと。「フィグ＆ライラックの香り」は、フレッシュな甘さのフィグやアプリコットに、ライラックのフローラルが組み合わさった、みずみずしいさわやかな香りとなっている。

ボトルデザインは、高級感とみずみずしいシズル感を表現した数量限定とのこと。「リラクシーホワイトフラワーの香り」は、高級感のある洗練されたデザイン。「フィグ＆ライラックの香り」は、主役のフィグやライラックのみずみずしさをより感じさせるデザインとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月19日（水）

ライオン＝https://www.lion.co.jp/ja