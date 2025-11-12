犬に枕は必要？

犬に枕が必要かというと、基本的には不要です。野生で暮らす犬には枕を使う習慣はありませんし、基本的には枕なしでも十分に休息をとることができます。

しかし、多くの犬がベッドの端や飼い主さんの腕、クッションといった少し高さのあるものに頭や顎を乗せて寝ている姿が観察されます。もしかしたら、その方がリラックスできたり、体の負担が軽減されたりしているのかもしれませんね。

愛犬が日頃からなにかに頭を乗せて眠る習慣があるのなら、枕を用意してあげるのも良いでしょう。もし、良い枕がなければ、クッションやバスタオルを折り畳んだものでも代用ができます。

また、高齢期に入った犬や病気、怪我で身体に負担がかかっている犬にとっては、お世話をするうえで役立つ場合があります。必要に応じて検討しましょう。

犬に枕を与えるメリットとは？

犬に枕を与えることで健康や睡眠に対する明確なメリットはありませんが、心理的な安心感や心地よさが期待されます。

例えば、飼い主さんのニオイがついた枕は犬にとって精神的な安定をもたらしてくれるでしょう。飼い主さんの留守中でも飼い主さんの枕に頭を乗せることで、寂しさや不安を和らげてくれるはずです。留守番が苦手な犬も安心して留守番ができるようになるかもしれません。

また、枕そのものの感触や高さが気に入って、自分に合った寝心地を見つけて使っている場合もあります。もしかしたら睡眠に少なからず影響を及ぼしているかも？

そのほかにも、寝たきりの高齢犬や術後の犬の介護に役立つ可能性があります。関節や痛む部位への圧迫を防ぐクッション材として機能するほか、頭を少し高くすることで呼吸を楽にする効果が期待できるでしょう。

犬に枕を選ぶ際の注意点

犬のための枕を選ぶときは、まず犬が好む素材を選ぶことが大切です。柔らかくて肌触りが良いものは、犬が安心して頭を乗せやすくなります。もし、愛犬が良く頭を乗せているものがあれば、似た素材のものを選ぶと良いでしょう。

季節に合った素材かどうかも大切なポイントです。夏は通気性の良いメッシュや涼しい素材、冬は保温性の高いふんわりした素材が適しています。

また、サイズや高さが犬の体格に合っているか、枕が安定して置けるかも重要です。高すぎたり、低すぎたりすると、頭の乗せ心地に影響を及ぼす可能性があるでしょう。極端にサイズが合わない枕は体への影響も心配です。

枕は衛生面にも配慮して、丸洗いや部分洗いができるものを選ぶと清潔に使うことができます。カバーを取り替えられるタイプだと良いかもしれません。

まとめ

犬に枕を与えることは、健康や睡眠の面で必須ではありませんが、心理的な安心感や寝心地の楽しさといった面で役立つことがあります。飼い主さんのニオイがついた枕や、好みの素材・高さの枕は、犬にとって落ち着ける居場所になる可能性もあります。

また、術後の犬には、頭や体を支えて傷跡を守る補助として役立つ場合もあります。

枕を選ぶ際は、犬が快適に感じる素材や季節に合った素材、洗いやすさやサイズを意識することがポイントです。無理に与える必要はありませんが、工夫次第で犬に安心感を与えられるアイテムとなります。クッションなどに頭を乗せるのが好きなら検討するといいかもしれませんね。

(獣医師監修：葛野宗)