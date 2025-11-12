飲食チェーン「PRONTO（プロント）」を展開するプロントコーポレーションは、「ワインの酒場。Di PUNTO（以下、ディプント）」で「ボジョレー・ヌーヴォー」を11月20日から発売する。

今年も「ディプント」は、“ボジョレー・ヌーヴォーの文化”を継承していきたいとの思いから、美味しいワインとおつまみで、新酒解禁を華やかに盛り上げていく。今年は、仏ジョルジュ デュブッフ社の「ボジョレー・ヌーヴォー」2種に加え、仏モルゴン村のペール・ギヨ氏が手掛けた「ボジョレー・ヌーヴォー 」がラインアップする。「ペール・ギヨ Di／ボジョレー ・ヌーヴォー 2025」、「ジョルジュ デュブッフ ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュヌーヴォー 2025」、「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ・ヴィラージュ ・ヌーヴォー セレクション プリュス 2025」の3種。ボトルやグラスでの販売はもちろん、3種の新酒の味わいを一度に楽しめる「ボジョレー3種飲み比べセット」も用意する。





毎年好評の「ボジョレー3種飲み比べセット」と、それぞれの「ボジョレー・ヌーヴォー」の味わいを引き立てる「おつまみ盛り合わせ」が今年も登場する。ワインは「ペール・ギヨ Di／ボジョレー・ヌーヴォー 2025」、「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー 2025」、「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクションプリュス 2025」の順で、ライトボディからミディアムボディへと段々と重みのある印象に。ソムリエが厳選した「ボジョレーおつまみ盛り合わせ」とともに楽しんでほしいという。

ソムリエおすすめのペアリングとして、トマトのカプレーゼ×ペール・ギヨ Di／ボジョレー・ヌーヴォー 2025では、トマトの酸味と桃の風味を感じるチーズソースの甘酸っぱい味わいが、軽やかな果実味を感じる「ボジョレー ヌーヴォー」と絶妙に調和する。

コンビーフと豚軟骨のテリーヌ×ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー 2025では、やや重めでバランスのとれた味わいの「ボジョレー・ヌーヴォー」がテリーヌの動物性の脂の旨味を引き立て、深みのある味わいを楽しめる。

ガトーショコラ×ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2025では、凝縮された果実味を持つ「ボジョレー・ヌーヴォー」と濃厚な味わいのチョコレートの風味がマッチ。贅沢なマリアージュを堪能してほしいという。



「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー 2025」

「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー 2025」は、ボジョレー・ヴィラージュ地区（ボジョレー地区北部に位置する、38の村からなる地区）の畑から収穫されたぶどうだけを厳選した“ワンランク上の「ボジョレー・ヌーヴォー」で、より香り豊かで厚みのある、リッチな味わいが特長となっている。



「ペール・ギヨ Di／ボジョレー ヌーヴォー 2025」

「ペール・ギヨ Di／ボジョレー ヌーヴォー 2025」は、“力強いワイン”として知られる、仏モルゴン村の造り手・ペール・ギヨ氏が手がけた「ボジョレー・ヌーヴォー」。完熟をギリギリまで待ってから収穫したぶどうを使用していることが特徴で、フルーティーな味わいを楽しめる。ディプントオリジナルエチケットのボトルで登場する。



「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2025」

「ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2025」は、ボジョレー地区全体で3000軒あるぶどう生産者からジョルジュ デュブッフ社がその年最良と認めた、“トップキュベ”のぶどうのみを使用した、高い凝縮感と深みのある味わいが特長となっている。

「Di PUNTO（ディプント）」とは、日常と非日常の間にある句読点（PUNTO）。居心地のいい空間で、気軽にワインとお料理を楽しめる、上質で活気あふれる地域密着型のワインの酒場。東京圏を中心に42店舗を展開している（10月末現在）。

［小売価格］

ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー 2025

グラス：1188円

ボトル：5940円

ぺール・ギヨ Di／ボジョレー・ヌーヴォー 2025

グラス：1078円

ボトル：5390円

ジョルジュ デュブッフ ボジョレー・ヴィラージュ ヌーヴォー セレクション プリュス 2025

グラス：1518円

ボトル：7590円

ボジョレー3種飲み比べ：2178円

ボジョレーおつまみ盛り合わせ：638円

（すべて税込）

［発売日］11月20日（木）

ワインの酒場。Di PUNTO（ディプント）＝https://www.dipunto.wine

プロントコーポレーション＝https://www.pronto.co.jp/company