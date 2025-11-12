12日午前、クマの目撃をうけて警戒にあたっていた猟友会の男性が襲われ、かまれるなどしてケガをしました。「車をおりた時、いきなりかみつかれた」。自らクマを駆除した男性が当時の様子を話してくれました。



〈クマに襲われた奥村勉さん〉

「走っていくのを見つけて追いかけた」

Q）田んぼの中を？

「そうそう」

Q）車に乗って？

「人間より速く走る。徒歩で追いかけられるかね」



猟友会のメンバーでクマに襲われた奥村勉さんです。





〈奥村勉さん〉「クマがまた速かった。水路の中走ってたね」12日午前7時過ぎ、新発田市の押廻地内で付近の住民から「クマのフンや柿の木にひっかいたような跡がある」と警察に通報がありました。これを受け、市や警察、猟友会が出動して付近を捜索していました。〈クマを目撃 付近の住民〉「200メートル先くらいかな。田んぼの中走っていったのが見えたのでそれで警察に連絡」Q）大きさは？「子グマではないなという感じでしたね」その後、午前9時半ごろ、最初の目撃情報から約1キロ離れた農道でした。クマを見つけた奥村さんは、車で先回りしておりたところ、農道脇の水路から出てきたとみられるクマにかみつかれました。〈奥村勉さん〉「ここにいれば来るだろう、まだ向こうにいるだろうと思って車止めてドア開けておりたら、途端に目の前にいたんだね。それでいきなりかみつかれた」その後、クマは逃げましたが、奥村さんが50メートルほど離れたところを駆除したということです。〈奥村勉さん〉「追いかけて2発目に動きとめて、車のとこ行って移動して、追いかけて1発か2発、3発でやっと動きとめました」奥村さんを襲ったのは体長1.5メートルほどのメスで、顔をかまれるなどのケガをしましたが命に別条はありませんでした。県内でのクマによるケガ人は今シーズン17人目で県が警戒を呼びかけています。