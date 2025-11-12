食品のサブスクリプションサービスを提供するオイシックス・ラ・大地が展開する「Oisix」は、ウォルト・ディズニー・ジャパンとのライセンス契約活動に基づく活動「Table for Tomorrow」（和訳：これからの食卓）プロジェクトの一環として、Kit Oisix「＜アナと雪の女王＞クリーミーボロネーゼ」を11月27日から販売する。同商品は、Oisixオリジナルのグッズ「＜アナと雪の女王＞クリスマスプレート」もセット販売する。

今年は12月24日のクリスマスイブが水曜日、12月25日のクリスマスが木曜日という「平日クリスマス」。帰宅が遅い平日でも、手軽にクリスマスらしい特別感ある食卓が準備できるよう、今回ディズニー・アニメーション映画「アナと雪の女王」のクリスマス限定ミールキットが誕生した。

Kit Oisix「＜アナと雪の女王＞クリーミーボロネーゼ」では、＜アナ＞と＜エルサ＞それぞれをイメージした赤のボロネーゼソース、白のクリームソースの2種のソースをかける。2種のソースを合わせるとより美味しくなる味わいに仕立てることで、＜アナ＞と＜エルサ＞の姉妹愛をイメージした。主菜のクリーミーボロネーゼはフライパン1個だけ、副菜のさつまいもとにんじんのコンソメスープは電子レンジ調理だけで完成するので、同時進行で時短で調理ができる。大きなクリスマスツリーにみんなが集まるデザインのランチョンマットに盛り付けて完成。





「＜アナと雪の女王＞クリスマスプレート」は、嬉しそうにプレゼントを開ける＜オラフ＞を＜アナ＞と＜エルサ＞が見守るクリスマス限定デザイン。料理を盛り付けても飾っても、食卓が華やぐ。磁器ならではの滑らかな上質感ある手触りが特徴で、クリスマス後も冬のシーズンプレートとして長く活用できる。

［小売価格］

Kit Oisix「＜アナと雪の女王＞クリーミーボロネーゼ」

2人前：2375円

3人前：3521円

クリスマスプレート付き Kit Oisix「＜アナと雪の女王＞クリーミーボロネーゼ」

2人前（プレート1枚付き）：3848円

2人前（プレート2枚付き）：5277円

3人前（プレート2枚付き）：6444円

3人前（プレート3枚付き）：7873円

（すべて税込）

［発売日］11月27日（木）

オイシックス・ラ・大地＝https://www.oisixradaichi.co.jp