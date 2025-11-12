ÆîÌîÂó¼Â¤¬´¶¤¸¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î²ÝÂê¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬¶á¤¤Áê¼ê¤Ë¶ìÀï¡×¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤â¸ÀµÚ¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¾·½¸¤µ¤ì¤¿Á´26Ì¾¤Î¤¦¤Á¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¬ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î25Ì¾¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·Ìó2»þ´Ö¤Û¤É¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ø¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡ÆîÌîÂó¼Â¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¸å¤Î4»î¹ç¤Ç3»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1»î¹ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´4»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10·î¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÎÏ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤¬¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î³èÆ°¤â´Þ¤á¤Æ¾¡¤Á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¬¡¼¥Ê¤ÏÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤ÇÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä¾¶á¤Î4»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ë0¡¼2¤ÇÇÔ¤ì¡¢10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤Ë2¡¼2¤Î¥É¥í¡¼¡£2»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÂÎÏ¤¬¶á¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£ÆîÌî¤Ï¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¼ê¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¹â¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤¹Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯Àï¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤À¤È¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤ÆÀï¤¤Êý¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤ÇÙÉ¹³¤·¤¿Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÀ¤¤¤¬¤Ê¤¤¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ëÉôÊ¬¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç¾¡¤Ã¤¿¸å¤Ë¤â¤¦1²ó¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£²ó¤Î2»î¹ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤È¤·¤Æ¤Ï9·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤ÎFW¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¡¢10·î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎDF¥«¥¤¥ª¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤È¥â¥Ê¥³¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÂÐÀï¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£·î¤Ï¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ËDF¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥ê¥¹¤¬¤ª¤ê¡¢3¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆîÌî¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ë¹½¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È½³¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¤ÏÎÉ¤¤Áê¼ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥µ¥ê¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬À¨¤¯¶¯¤¤¡£¤Ê¤ª¤«¤Äº¸Íø¤¤Ç¡¢Á°Àþ¤Ë¥é¥Õ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁ÷¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢¼åÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ°ã¤¦Áª¼ê¤¬Î¢¤ò¼è¤ë·Á¤â±ÇÁü¤Ç¤â¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¾å¼ê¤¯ÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤è¤¯ÃÎ¤ëÁê¼ê¤òÊø¤¹ºö¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡ÖÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾å¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤È¤ÎÂÐÀï¤Ïµ®½Å¤ÊÎÉ¤¤½àÈ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
