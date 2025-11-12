大谷翔平＆真美子さん、レアな密着ショット公開！ 優勝パレードでフリーマン＆美人妻との4ショット披露
ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマンを務めるジョン・スーフー氏は11月11日、自身のInstagramを更新。4日に開催したワールドシリーズ2連覇の記念パレードでの写真を公開し、大谷翔平選手と妻・真美子さんの密着ショットなどを披露しました。
【写真】大谷翔平＆真美子さんの寄り添う姿
この投稿にファンからは、「素晴らしいショット！」「LAに幸あれ」「曲がピッタリです 歓声が想像できます」「素敵な写真ばかり いつもありがとうございます」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
優勝パレードでの貴重なショットスーフー氏は「最高のファンたち！」と英語でつづり、1本のリール動画を掲載。動画で使われている写真には、熱狂的に声援を送るファンや盛り上がる選手たちのほか、フレディ・フリーマン選手とその妻・チェルシーさんと一緒に笑顔を見せる大谷選手と真美子さんの姿が収められています。2人は珍しく密着しており、仲の良さがうかがえます。
山本由伸投手の涙スーフー氏は9日にもInstagramを更新。こちらでは同チームの山本由伸投手が、試合後に涙をぬぐう瞬間が収められています。2025年は、ナ・リーグMVPの最終候補に大谷選手、サイ・ヤング賞の最終候補には山本投手が選出されており、日本人選手の活躍が多く見られた年でした。来年以降も、期待が高まりますね。
