尾上松也＆池江璃花子 思わぬ共通の趣味発覚 尾上は勧誘「協会入ります？」
歌舞伎俳優の尾上松也と、競泳の池江璃花子が12日、都内で行われた「SUITS OF THE YEAR 2025（スーツ・オブ・ザ・イヤー 2025）」の授賞式に出席。思わぬ共通の趣味が発覚し、盛り上がった。
【全身ショット】カッコイイ…！オールバック＆黒の背広で登場した尾上松也
尾上は、エンタメ業界が深刻な打撃を受けたコロナ禍を振り返り、「先の見えない時間だったが、当たり前が感謝できる時間になった。あの頃じゃないと見えない景色があった」と語った。
その上でキャンドルにハマり始めたことを告白。「キャンドルショップに足しげく通ったら日本キャンドル協会の理事にまでなりました」と明かした。これに池江は「私もキャンドルが好き」と反応。尾上は「見つけた。協会入ります？」と“勧誘”し、観覧者の笑いを誘った。
尾上と池江のほか、ビジネス部門で東宝社長の松岡宏泰氏、イノベーション部門で獺祭社長の桜井一宏氏が受賞した。
