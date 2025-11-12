【全国】ラーメン年間支出額ランキング！ 2位「新潟市」（1万6292円）、6000円以上の差を付けた1位は？
体の芯から冷えるような寒い日も増えてきましたが、こんなときに食べるラーメンのおいしさは格別！ しょうゆ、みそ、とんこつ、塩……想像してきただけでおなかが鳴ってしまいそうです。今や、私たちの食生活に欠かせないソウルフードですが、実は地域ごとに、その消費量に差があるのは知っていますか？
今回は総務省統計局「家計調査」（2024年）から、都道府県庁別に中華そば（外食）の年間支出額TOP3をランキング形式で紹介します。
また、“おもてなし”としてラーメンを出前する文化や、暑い夏につるっと食べられる「冷やしラーメン」なども特徴的です。
＜参考＞
総務省統計局「家計調査」（2024年）家計収支 二人以上の世帯 1世帯当たり年間の支出金額、購入数量及び平均価格
(文:All About 編集部)
3位：仙台市（1万5534円）3位は仙台市（1万5534円）です。仙台といえば、牛タンやずんだ餅などが有名ですが、実はラーメン文化も熱い激戦区。仙台みそをベースにした辛めのラーメンやらーめん堂 仙台っ子のとんこつしょうゆラーメンなど歴史あるものだけでなく、近年は現代的なラーメンを提供する新興の店も増え、熾烈（しれつ）な競争が繰り広げられています。
2位：新潟市（1万6292円）3位に続き、東北地方に隣接する北陸エリアから、新潟市が2位にランクイン。年間支出額は1万6292円です。バラエティー豊かなラーメンが特徴的で、中でも「長岡生姜」「燕背脂」「新潟濃厚みそ」「新潟あっさりしょうゆ」「三条カレー」ラーメンは、「新潟5大ラーメン」と呼ばれ愛されています。
1位：山形市（2万2389円）数あるラーメン激戦区を抑え、1位は山形市。2位の新潟市（1万6292円）を6000円以上も引き離しています。とりもつをトッピングした「とりもつラーメン」、手もみの縮れ麺とあっさり系のしょうゆスープが特徴の「米沢ラーメン」、魚介だし系スープに動物系のだしを合わせた「酒田のラーメン」など、地域ごとに特徴のあるラーメンが展開されています。
