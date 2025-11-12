¡Ú¿§¹á¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÆÉ¤ßÊý¤Ï°Õ³°¤È¥·¥ó¥×¥ë...¡ª¡©
ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö¿§¹á¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¿§¹á¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
½÷À¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¥ª¡¼¥é¤òÉ½¤¹¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¿§¹á¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¿§¹á¤È¤Ï¡¢¿§¤È¹á¤ê¤Î¤³¤È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½÷À¤Î¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ê´é¤È»Ñ¤ä¡¢½÷À¤Î¿§µ¤¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¡£
¸Å¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÇß¤Î²Ö¤Î¿§¤È¹á¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö¿§¤È¹á¤ê¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ÎÆâÌÌ¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÉÊ³Ê¤äÉ÷¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¹¤¤°ÕÌ£¤¢¤¤¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô