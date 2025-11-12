¡Ú¿§¹á¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÆÉ¤ßÊý¤Ï°Õ³°¤È¥·¥ó¥×¥ë...¡ª¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÉáÃÊ¤è¤¯»È¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª

¡Ö¿§¹á¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©

¡Ö¿§¹á¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

½÷À­¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¥ª¡¼¥é¤òÉ½¤¹¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¿§¹á¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¿§¹á¤È¤Ï¡¢¿§¤È¹á¤ê¤Î¤³¤È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½÷À­¤Î¤¢¤Ç¤ä¤«¤Ê´é¤È»Ñ¤ä¡¢½÷À­¤Î¿§µ¤¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¡£

¸Å¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÇß¤Î²Ö¤Î¿§¤È¹á¤ê¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¡Ö¿§¤È¹á¤ê¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ÎÆâÌÌ¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÉÊ³Ê¤äÉ÷¾ð¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¹­¤¤°ÕÌ£¤¢¤¤¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡£

¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼­Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô