予定前の丁寧ケアに♡【Ray㋲・加藤ナナ】愛用の「プラスαボディケアアイテム」3選

特別な日の前には、ボディケアもしっかりしておきたいもの。そこで今回は、Ray㋲・加藤ナナが実践している「プラスαのボディケア」をご紹介します。かとうちゃんは、撮影前にも使っているんだって！すぐに真似しやすい3アイテムをぜひチェックしてみて♡

大事な予定にあわせてケア やっぱり撮影前や人と会うときは、ボディケアのギアも入るもの。 日々の保湿でうるおいを与えたボディの魅力にブーストをかけるかとうちゃん的プラスαのボディケアアイテムがこちら。

Item 【HOUSE OF ROSE】ボディ スムーザー N 570g すべすべメイク 肌あたりがやさしいスクラブなら、過度な負荷なくつるすべ肌に整えられる。 NANA's comment 「肌見せする撮影の前日は、スクラブで肌をなめらかに整えます。乾燥シーズンは、ひじやひざのガサガサが気になったときにも使用」 ボディ スムーザー N 570g 2,200円／ハウス オブ ローゼ

Item 【NEAL'S YARD REMEDIES】ボディマッサージブラシ（コットン巾着入り） 手軽なツール ブラシ面と突起面の2WAYですっきりボディへ。 NANA's comment 「ブラシで肌をなでてリンパを流すのが日課。手でマッサージするより簡単で効果実感も高い。撮影前は突起面を使ってよりすっきり」 ボディマッサージブラシ（コットン巾着入り）2,860円／ニールズヤード レメディーズ

Item 【nahrin】ハーブオイル33+7 ロールオン 10mL 香りはアロマで 40種類ものハーブを調合した、すっきりさのなかに甘さも感じる香り。 NANA's comment 「ハーブの自然な香りなら、自分の気持ちも落ち着くし、まわりの人からも好印象♡ 頭痛や肩こりケアにも使って調子を整えてます」 ハーブオイル33+7 ロールオン10mL 3,080円／ナリン 撮影／花盛友里（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗