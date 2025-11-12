予定前の丁寧ケアに♡【Ray㋲・加藤ナナ】愛用の「プラスαボディケアアイテム」3選
特別な日の前には、ボディケアもしっかりしておきたいもの。そこで今回は、Ray㋲・加藤ナナが実践している「プラスαのボディケア」をご紹介します。かとうちゃんは、撮影前にも使っているんだって！すぐに真似しやすい3アイテムをぜひチェックしてみて♡
大事な予定にあわせてケア
やっぱり撮影前や人と会うときは、ボディケアのギアも入るもの。
日々の保湿でうるおいを与えたボディの魅力にブーストをかけるかとうちゃん的プラスαのボディケアアイテムがこちら。
Item 【HOUSE OF ROSE】ボディ スムーザー N 570g
すべすべメイク
肌あたりがやさしいスクラブなら、過度な負荷なくつるすべ肌に整えられる。
NANA's comment
「肌見せする撮影の前日は、スクラブで肌をなめらかに整えます。乾燥シーズンは、ひじやひざのガサガサが気になったときにも使用」
Item 【NEAL'S YARD REMEDIES】ボディマッサージブラシ（コットン巾着入り）
手軽なツール
ブラシ面と突起面の2WAYですっきりボディへ。
NANA's comment
「ブラシで肌をなでてリンパを流すのが日課。手でマッサージするより簡単で効果実感も高い。撮影前は突起面を使ってよりすっきり」
Item 【nahrin】ハーブオイル33+7 ロールオン 10mL
香りはアロマで
40種類ものハーブを調合した、すっきりさのなかに甘さも感じる香り。
NANA's comment
「ハーブの自然な香りなら、自分の気持ちも落ち着くし、まわりの人からも好印象♡ 頭痛や肩こりケアにも使って調子を整えてます」
撮影／花盛友里（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗