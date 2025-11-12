木村拓哉（52）が12日、大阪ステーションシティシネマで山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」（21日公開）の舞台あいさつに山田監督、倍賞千恵子（84）とともに登壇した。

同作は、24年に日本アカデミー賞外国作品賞を受賞した22年のフランス映画「パリタクシー」（クリスチャン・カリオン監督）が原作。さえない日々を送る個人タクシー運転手が偶然、乗せた人生の終活に向かうマダムとの出会い、1日、旅をする姿を描いた。木村は個人タクシー運転手の宇佐美浩二、倍賞は85歳の高野すみれを演じた。

木村は、大阪での舞台あいさつに「個人的な話になるんですけど、幼少期に葛飾柴又にいたっていう事実はあるんですけど、箕面にもいたんで、こちらの皆さんのコミュニケーションを耳にしても、全然スムーズに自分の中に入ってくるという面もあるのも事実です」と関西弁にも抵抗がないと明かした。

大阪城ホールでのライブを振り返り、「お邪魔して皆さんと騒ぐ瞬間は非常に盛り上がる。その代わり、MCに関してはものすごく厳しいです」と笑いながら、「TOKYOタクシーの映画の本編と同じように温かさもあるし、厳しさもある。人っぽいなっていう印象をいただいてます」と語った。

明日は53歳の誕生日。サプライズで倍賞から映画のタクシーに模したチョコレートケーキが贈られ、「わ、すご」と感激。倍賞とファンから生歌で祝福されたが、年齢を聞かれると「何歳だっけ？」とファンに聞いてごまかし、山田監督が「年なんて聞かなくて良いんだよ」と笑っていた。