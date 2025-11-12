¡Ö둥둥¡Ê¥È¥¥¥ó¥É¥¥¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤ä¤ï¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤Îµ¼²»É½¸½¤Ç¤¹¡ª¡Ú´Ú¹ñ¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ö둥둥¡Ê¥È¥¥¥ó¥É¥¥¥ó¡Ë¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
¡Ö둥둥¡Ê¥È¥¥¥ó¥É¥¥¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Éâ¤ÎØ¤äÉ÷Á¥¤Ê¤É¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤...¡ª
¡Ö둥둥¡Ê¥È¥¥¥ó¥É¥¥¥ó¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤×¤«¤×¤«¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö둥둥¡Ê¥È¥¥¥ó¥É¥¥¥ó¡Ë¡×¤Ï¡Ö¤×¤«¤×¤«¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¤òÉ½¤¹µ¼²»É½¸½¤Ç¤¹¡£
Êª¤¬¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
