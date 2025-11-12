Creepy Nuts・R-指定の妻・江藤菜摘「久しぶりに」手料理公開「お酒が進みそう」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が11月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気アーティストの美人妻「彩りが綺麗」砂肝と野菜の炒め物披露
◆江藤菜摘、砂肝と野菜の炒め物を公開
江藤は「久しぶりに自分にご飯作ってあげた」とつづり、写真を公開。「砂肝ゆずこしょう炒め！」と砂肝と色鮮やかな野菜を炒めた手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「お酒が進みそう」「真似したい」「美味しそう」「彩りが綺麗」「手料理たくさん見たいです」「料理上手で尊敬」といったコメントが寄せられている。
◆R-指定＆江藤菜摘、2022年に結婚
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女を出産している。（modelpress編集部）
