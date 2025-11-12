「國學院コンテスト」ファイナリスト、水谷潤さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/12】「國學院コンテスト2025」エントリーNo.7の水谷潤（みずたに・じゅん）さんのインタビュー。
学部／学年：経済学部／4年
出身地：東京都
誕生日：10月20日
趣味：料理
特技：英会話
好きな食べ物：ラザニア、お菓子全般
好きな言葉（座右の銘）：棚からぼたもち
最近ハマっていること：DDR
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
思い出作りのため。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
そこそこ身長が高くて割と性格も良い。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
好きなだけ寝る。
― 憧れの有名人はいますか？
ジム・キャリーさん、新田真剣佑さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
自分は昔から対人関係が苦手でした。人との関わり合いとか全然上手くいかなくて、そんな自分に嫌気がさして半分逃げ出す形で海外へ行っていた時期があります。そこで生活を共にした人達はそれぞれ出身も年齢も文化も、普段使う言語すら違う。でもそんな彼らが拙い会話の中で笑ってくれる瞬間があって、凄い嬉しかったし、勇気を貰えたのを覚えています。転機は日常の何気ない瞬間だったりするんです。こんなエピソードが少しでも誰かの励ましになりますように。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
世界中の人と関わる仕事がしたい。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、水谷さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
人生の中で本気になれる目標がある瞬間って凄い貴重だと思います。だからこそ自分の中の炎が燃えている今のうちに、取り敢えず行けるところまで突き進むべきなんじゃないでしょうか。もちろん無理は禁物。あなたを1番大事にしてあげられるのはあなた自身だってことだけは忘れないでください。2番目が僕です。応援してます。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：國學院Contest 2025 -彩- supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：國學院大學公認企画イベント団体ideed
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票期間：2025年7月4日（金）12：50〜2025年11月21日（金）23：59
・投票サイト：https://miscolle.com/kokugakuin2025
